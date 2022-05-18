Marmaray, metro, otobüs, metrobüs 19 Mayıs’ta ücretsiz mi?

Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak. Bayramda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs gibi araçları kullanacak. Ulaştırma Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı. 19 Mayıs günü toplu ulaşım birçok şehirde ücretsiz olarak hizmet verecek. Alınan karar göre Marmaray, Başkentray ve İZBAN gün boyunca yolcularını ücretiz taşıyacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Marmaray’ın ücretsiz olacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden henüz konu hakkında açıklama gelmezken geçtiğimiz milli bayramlarda vapur, tramvay, metro, metrobüs ve otobüslerin ücretsiz yapıldığı biliniyor.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başkentray seferlerinin 19 Mayıs’ta ücretsiz olacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, ’19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve Telefrik'in ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.”

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir için henüz açıklama yapılmadı. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma araçlarının o gün için vatandaşlara 1 kuruş olduğunu belirtmişti. 19 Mayıs’ta da benzer uygulama olması bekleniyor.