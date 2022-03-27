Marmaray rekor tazeledi

Marmaray, bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazeledi. Ulaştırma Bakanlığı, açıldığı günden bu yana Marmaray’da toplam 670 milyon yolcunun seyahat ettiğine de dikkati çekti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazelediğini bildirdi. Ulaştırma Bakanlığı, açıldığı günden bu yana Marmaray'da toplam 670 milyon yolcunun seyahat ettiğine de dikkati çekti.

60.46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray'ın, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağladığı kaydedildi.

Marmaray'da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi. Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52'sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu yakasından hareket ettiği tespit edildi.