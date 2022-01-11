Marmaris 6 aydır felaketleri yaşıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 aydan bu yana birbiri ardına felaketler yaşanıyor. 29 Temmuz'da başlayıp 9 gün süren orman yangınlarının ardından bu kez sel felaketleri başladı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 aydan bu yana birbiri ardına felaketler yaşanıyor. 29 Temmuz'da başlayıp 9 gün süren ilçe tarihinin en büyük orman yangınlarının ardından bu kez sel felaketleri başladı.

4 Aralık'tan bu yana Marmaris'in İçmeler Mahallesi başta olmak üzere kırsal mahallelerini çamurlu sel bastı. Çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken Marmaris Körfezi kızıla belendi. Dün gece yine aşırı yağış ve fırtına sel getirdi, yollar çöktü, heyelanlardan yollar kapandı. Ulaşımlar aksadı. Yetkili kurumlar gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

FELAKET ZİNCİRİ ORMAN YANGINLARIYLA BAŞLADI

29 Temmuz 2021: Saat 13.11`de Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle yayıldı. Başlangıcından 9 gün sonra tamamen kontrol altına alındığı açıklanan yangında, ilçeyi çevreleyen yeşil alanlar küle döndü.

Marmaris Siteler, Armutalan'ın bir bölümü, İçmeler, Turunç, Amos, Osmaniye, Bayır, Kumlubük, Değirmenyanı, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut'un bazı kesimleri ile Selimiye girişine kadar Delikliyol ormanlarında toplam 13 bin 600 hektar alanda ormanın yandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangındaki ilk belirlemelere göre, 1 zeytin yağ fabrikası, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandığı tespit edildi.

YANGIN BİTTİ SEL BAŞLADI



Yanan ağaçların kesilerek istiflenmesinin ardından sezon itibariyle mevsim yağışları başladı. Bölgede sel sularını tutacak ağaçların da bulunmaması nedeniyle selle birlikte mahallelere inen toprak her tarafı çamur deryasına çevirdi.

4 Aralık 2021: Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, selin zararı gün aydınlanınca ortaya çıktı. İçmeler Mahallesi’nde 20 ev, 1 sağlık ocağı ve 1 PTT şubesi, Orhaniye Mahallesi’nde 3 evi su bastı. İçmeler’de sel sularının sürüklediği park halindeki 1 ambulansın da aralarında bulunduğu toplam 14 araçta maddi hasar meydana geldi.

Palmiye ağaçları devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Yazın yanan ormanlık alanlardan gelen çamurlu sular nedeniyle yollarda da hasar meydana geldi. Derelerin taşıdığı sel suları nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Hisarönü Mahallesi’nde sel sırasında köprü çöktü.

KÖRFEZ KATI ATIKLAR VE ÇAMUR DERYASINA DÖNDÜ



7 Aralık 2021: Geçen hafta sonu da sel felaketine uğrayan Marmaris İçmeler Mahallesi özellikle konutlar hala balçıktan temizlenemezken, denize inen atıklar Marmaris Limanına kadar ulaştı. Deniz bünyesine kabul etmediği atıkları geri göndererek Marmaris sahilini çöp deryasına dönüştürdü. Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu balçıktan gözükmez oldu. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri burktu.

30 Aralık 2021: 24 saatte metrekareye 150 kilogram yağış nedeniyle İçmeler, Osmaniye, Hisarönü ve Bozburun Mahallelerinde bazı ev ve işyerleri yine sular altında kaldı, yollara düşen kayalar ulaşımın aksamasına neden oldu. İçmeler Mahallesinde 2 ev, Hisarönü Mahallesinde 2 ev, bazı vatandaşların arabaları ile Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi sular altında kaldı.

36 SAATTE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ OLDU



30 Aralık 2021: 24 saatte metrekareye 150, 36 saatte ise yaklaşık 180 kilogram yağmur düşmesinin ardından Marmaris'in çeşitli mahallelerinde meydana gelen sel ve balçık nedeniyle Marmaris Körfezi iyice renk değiştirerek adeta kızıla dönmesi ilçe yaşayanlarında endişe yarattı. Körfezi 10 yıldan daha fazla süredir takip ettiğini belirten Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Özdemir, “Artık bu konu daha fazla ötelenmeden ivedilikle masaya yatırılmalı” diyerek şunları söyledi:

“Gerçekten her geçen gün körfez yağmurların getirdiği malzemelerle doluyor. Bu maalesef her geçen daha da artarak gidecek. Biran önce ilgili kurumlar bir araya gelip bir afet masası oluşturmalı. Aynı zamanda geniş tabanlı halka bilinçlendirme eğitimleri vermek zorundayız. Yerel Halkın tam katılımlı faaliyetleri kurumları harekete geçirir.

Marmaris Körfezi kapalı ve durağan bir körfez olduğu için sürekli doluyor. Dışarıdan selle gelen her türlü malzeme derinliği azaltıyor. Böyle olunca da sudaki canlılara büyük zarar veriyor. Hatta çoğunu öldürüyor.”

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

8 Ocak 2022: Saat 23.25 sıralarında yağış nedeni ile yola dağlık alandan taş düşmesi ve yoldaki parke taşlarının sökülmesi neticesinde birçok mahalle yolları trafiğe kapandı. Ceviz büyüklüğünde yağar dolu her yanı beyaza bürüdü. İlçenin büyük bölümünde dolu büyük hasara yol açtı. 18 konut, bir iş yeri sular altında kalırken selden mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. 13 araçta maddi hasar meydana geldi. 24 saatte metrekareye 175 kilogram yağmur düştü.

10 OCAK 2022: Bir hafta boyunca zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağmur gece yine normallerin üzerine çıktı. Asparan – Turunç –İçmeler kavşağındaki köprünün taşları yerinden söküldü. Yola inen taşlar trafiğin kapanmasına neden oldu.

Köprü aşırı sel nedeniyle tıkandı. Asparan Datça arasında toprak kaymaları yolun kapanmasına neden oldu. Yine İçmeler Marmaris arasında toprak kayması ve küçük taşların yola inmesine çelik hasırlar engel olsa da yolun gidiş bölümü trafiğe kapandı. Yetkili kurumlar aralıksız 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri yağış ve sert hava koşullarının Perşembe gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir Marmaris- İçmeler kara yolunda heyelan

İlginizi Çekebilir Marmaris'te 8 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü