Marmaris-Rodos arasında göçmen teknesi battı, 27 göçmen kurtarıldı

Marmaris- Rodos Adası arasındaki sularda fırtına nedeni ile batan göçmen teknesinden denize düşen 27 kişi bölgeden geçen bir ticari gemi tarafından kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Rodos Adası ile Muğla’nın Marmaris ilçesi arasındaki sularda sabaha karşı batan bir göçmen teknesinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenler denize sürüklendi.

Bu sabaha karşı meydana gelen olayda can yelekleri ve yanlarındaki şambrellere tutunarak hayatta kalmaya çalışan göçmenleri önce bölgeden geçen ticari bir gemi kurtardı.

Rodos'ta yayın yapan ulusal www.rodiaki.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde kurtarılan ve aralarında 3 çocuk ile 6 kadının da bulunduğu 27 göçmen daha sonra bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Göçmenler Rodos Adası'na götürülürken bölgede üç sahi güvenlik botu ve bir helikopterin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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