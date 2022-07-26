Marmaris’te müzik yasağı esnafı perişan etti

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte turizmde oldukça hareketli günler geçiren Muğla’nın Marmaris ilçesinde halen devam eden müzik yasağına tepkiler sürüyor. Konu ile ilgili Marmaris Ticaret Odası, TÜRSAB ve GETOB Başkanları konuştu.

Mustafa SARIİPEK

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Geçtiğimiz son iki yıl salgın tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle oldukça sıkıntılı günler yaşayan Muğla'nın Marmaris ilçesi, seyahat tedbirlerinin kaldırılması ile birlikte eski günlerine döndü. Fakat salgın ile birlikte hayata geçirilen tedbirler geçtiğimiz Nisan ayında kaldırılırken, 10 Mayıs itibariyle de müzik yayın yasağı saati 01:00'e uzatılmıştı. Halen sıkı bir şekilde uygulanan yasak hakkında Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli görüşlerini aktardı.

MÜZİK YASAĞI ARTIK TURİZMİN SIKINTISI OLDU

Özellikle İngiliz turistlerden gelen yoğun talep nedeniyle turizmcilerin yüzünün güldüğünü belirten MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan; “ Son iki yıl Marmaris iş camiası adına oldukça zorlu geçti. Rusya ve Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonla artan maliyetler nedeniyle ticaretimizi zor şartlar altında sürdürmeye çalışıyoruz. Salgın, savaş, ekonomik kriz, sel, yangınlar gibi yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen katıldığımız fuarlar ve tanıtım çalışmalarının meyvesini alıyoruz. Önümüzdeki yılın çalışmalarına başladık. Birleşik Krallık, İskandinav, Romanya ve Polonya pazarlarında büyümeyi hedefliyoruz. Büyümede en önemli kriter turist memnuniyeti. İlçemize turistlerin büyük bölümü müzik yasağından şikayet ediyor. Müzik yasağı eğlence sektörünün veya destinasyonun sıkıntısı olmaktan çıktı, turizmin sıkıntısı oldu. Henüz sezonun ortasındayken bu yasağın bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.

ŞİKAYETLERİN BAŞINDA MÜZİK YASAĞI GELİYOR

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin; “Üyelerimizden gelen şikayetlerin başında müzik yayın yasağı yer alıyor. Müzik yayın saatleri eski serbestliğine dönmemesi durumunda sezonun geri kalanını etkileyecektir. Etkisi sadece bu sezonla da kalmayıp, önümüzdeki sezonun rezervasyonlarında düşüşe sebep olacaktır. Yasağın sonlandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

TURİSTLER GECE HAYATI VE EĞLENCE İSTİYOR

Eğlencenin Marmaris'in öne çıkan unsurları arasında olduğunu belirten GETOB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli ise şöyle konuştu:

“Otellerin büyük çoğunluğu akşam yemek servisini müteakip çocuk animasyonu, şovlar, canlı müzik ve eğlence programlarını uygular. Otellerin fiziksel yapısı ve genel konseptine bağlı olarak animasyonlar saat 23:30 sona erer. Kapalı eğlence mekanı olmayan otellerde kalanlar Marmaris’in Barlar Sokağını tercih eder. Ancak ne yazık ki, salgın sebebiyle geçen sene yürürlülüğe giren ve bu sene Mayıs ayında 24:00’den 01:00’e uzatılan müzik yasağı sebebiyle, kimse Barlar Sokağı'nı tercih etmiyor. Günümüzde tur operatörleri bazı otellerde farklı konseptler oluşturup eğlence olanaklarını ön plana çıkarmaya başladı. Bu alanda tanınan otel ve turizm destinasyonlarını tanıtarak pazarlıyorlar. Bu da müzik kısıtlamasının Türkiye’yi rekabet ettiği ülkelere karşı dezavantajlı duruma düşürecektir. Unutmamak lazım ki tatil deneyimi bütüncüldür; belirli alanda faaliyet gösteren işletmeler kendi özelinde tatmin olsa dahi misafirin deneyimi daha geniş kapsamlıdır, kent ile entegredir.”

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HAREKET ETMELİYİZ

Misafirlerin tatil deneyimini konakladığı tesis, alışveriş yaptığı mağaza, katıldığı tur, eğlendiği gece kulübüne kadar birçok farklı deneyim oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Deliveli, “Dolayısıyla, 2 senelik salgın arasından sonra turizmin yaralarını saracağı ilk sezon olan 2022’yi elimizdeki tüm imkanlarla en güçlü ve elverişli bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, turizmin tüm paydaşlarının ortak kazançlarını gözeterek sürdürmemiz gerekmektedir. Ancak bu sayede Marmaris’imiz turizmde potansiyeline ulaşacak ve hak ettiği konuma sahip olacaktır. Bu bağlamda, yürürlükte olan müzik yasağının kaldırılmasının ve salgın öncesi dönemdeki uygulamaya dönülmesinin sadece bölgemizin değil, rekabet ettiğimiz ülkelere karşı Türkiye’mizin menfaatine olacağı görüşündeyim” ifadelerini kullandı.

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