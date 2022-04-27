Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu genelgesi yayınlandı

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaları tekrar değerlendirerek maske zorunluluğu kalktığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelge yayımladı. Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kalktı. Sade toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında devam edecek.

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Corona virüs salgını ile hayatımıza giren maske kullanımı yaklaşık 2 yıldır zorunlu tutulurken, geçtiğimiz haftalarda maske zorunluluğu kalkmıştı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası maske zorunluluğu kararı güncellendi.

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırıldı.

* Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

26 Nisan günü düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında maske kararı güncellendi.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. 2.5 senedir hayatımızda olan maskeyle ilgili kritik bir açıklamada bulundu: Bilim Kurulu olağanüstü bir süreç dışında toplantı yapmayacak. Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kalktı. Sade toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında bir müddet devam edecek.

UÇAK, OTOBÜS VE OKULLARDA MASKE KALDIRILDI MI?

Salgın döneminin yeni yol haritasının belirlendiği toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Birazdan açıklayacağımız kararlar tam mutabakatla alınan kararlar değil. Bazı bilim adamları farklı görüşlere sahip. Biz Sağlık Bakanlığı olarak şu kararları aldık;

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

*Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.

*Bunun dışında kapalı alan olup, mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz.

*Maske hayatımızdan çıktı mı? Hayatımızdan çıkmadı; ama maskeyi nerede gerekiyorsa, gerekli olan ortamda özellikle büyüklerimizi riskli olanları korumak adına yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz.

*Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur.

MASKE GENELGESİ YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası “Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kalktı. Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında bir müddet devam edecek” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı bu sabah kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelge yayımladı. Genelgenin detayları şu şekilde:

*Koronavirüs salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlığımızca yayımlanan Genelgelerle belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirilmişti.

*Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak daha önceki genelgemizle yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

*Sağlık Bakanlığının yazısında; ‘Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir.

*Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.

*Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir’ hususları Bakanlığımıza iletilmiştir.

*Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.

Günlük vaka sayısının 1000’in altına ininceye kadar ve yeni bir karar alıncaya kadar toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edileceğinin belirtildiği genelgenin devamında şu ifadeler kullanıldı:

*Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren; Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.

*Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir.

*Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.”