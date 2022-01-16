Mavi bayraklı koy fırtınada çöplüğe döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaca ünlü mavi bayraklı Torba koyu iki gündür devan eden fırtınalı havada çöplüğe döndü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın bodrum ilçesinde üç mavi bayrağın bulunduğu turistik Torba Mahallesi Koyu iki gündür süren fırtınalı havada çöplüğe döndü

“NE BULDULARSA DENİZE ATMIŞLAR, DEV ŞAMANDIRA VE İSKELELER KARA VURDU”

İnsanoğlunun teknelerden ve tatil yaptığı sahilden denize attığı plastik şişe, teneke koyla kutuları, otomobil lastikleri, meyve sebze kasaları, havlu, ayakkabı, aydınlatma lambaları, pis su boruları ile balık çiftliklerine ait dev şamandıralar ile iskeleler ve balıkçı ağları karaya vurdu. 2 kilometrelik sahil şeridi tamamen çöplüğe döndü. Mavi bayraklı koyda inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

“ŞAŞIRDIK MI HAYIR, DOĞA KENDİSİNE AİT OLMAYANI GERİ VERDİ”

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan yaptığı açıklamada “Bu manzaraya şaşırmadık. Çünkü şu anda sahilde gördüğünüz hiçbir atık madde denize yani doğaya ait değil. Doğa kendisine ait olmayan her şeyi geriye iade etti. İnsanoğlunun bundan ders çıkartması gerekir. Bu manzarayı görüp tedbir alması gerekir.

Cennet koylarda tatil yapanlar yiyip içtiklerini ve kullandıkları malzemeleri denize atarsa denizde fırtınalı havada karaya savurur” diye konuştu.

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