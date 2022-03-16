Mavi Bayraklı koyda korkutan görüntü

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mavi Bayraklı Torba Mahallesi koyuna sintine atıklarını boşaltan tekne veya tekneler denizcileri isyan ettirdi. Bodrum Kent Konseyi Başkanı, kaptan Arif Yılmaz “Bunun adı bindiği dalı kesmek, denize ihanet etmek” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nin Mavi Bayraklı Koyu'na bırakılan atık su sintine atıkları 1 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir şerit oluşturarak sahile kadar geldi. Sintine atıklarını gören denizciler dehşete düştü, denizin üzerindeki geniş köpüklü atık maddeyi gören vatandaşlar ise ilgili makamlara telefon ederek yardım istedi.

BUNU YAPAN DENİZCİ OLAMAZ

Konuyla ilgili konuşan Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve denizci Arif Yılmaz

“Bodrum ve bölgesinde yüzlerce tekne var. Ve bu olay çok sık rastladığımız bir olay değil. Çünkü denizci bilinçli ve eğitimlidir. İnsan ekmek yediği tekneye ihanet etmez.

Bu büyük yatlardan ve gemilerden olamaz, küçük balıkçı veya amatör teknelerin atık su sintinesine benziyor. Sintineni bulunduğu yerde zaten atık su boşaltma tanklarının bulunduğu balıkçı barınağı var. 300-400 TL. vermemek için pisliğini denize boşaltıyor.

Tespit edilmesi için gereğini yapacağız, ancak tespiti oldukça güç bir durum, denizci bindiği dalı kesiyor” dedi.



300-500 TL. VERMEMEK İÇİN 30 BİN TL. LİK CEZAYI GÖZE ALIYORLAR

Kaptan Tansel Çankaya ise “Gördüğümüz kadarı ile bu motor sintinesinden çok teknelerdeki atık su sintinesi, deterjanlı su. Bunu yapan zaten denizci olamaz. 500 metre ilerideki Torba balıkçı Barınağı'na yanaşıp teknelere verilen Mavi Kart’ı gösterse zaten 300- 500 TL’ye atık sintinesini boşaltacak. Bunu yapmamak için gece yarısı pisliği denize basmış, pislik sahile kadar gelmiş. Tespit edilirse cezası teknenin boyu ve tank kapasitesine göre 25-30 bin TL. cezası var” diye konuştu.

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