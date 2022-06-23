Meclis’te dondurma tartışması

TBMM Kit Komisyonu'nda AOÇ hesapları görüşüldü. CHP'li Sertel, "AOÇ'nin güzel dondurması dururken TBMM'ye bir başka marka dondurma giriyor. Kim aldı bu dondurmayı, ekmekte de aynısı oldu" dedi. AKP’li Kemal Çelik ise, ‘’AOÇ dondurma eskiden daha iyiydi’’ yorumu yaptı.

Veli TOPRAK

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Meclis KİT Komisyonunda AOÇ hesapları görüşülürken dondurma tartışması yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM'nin kamuya ait kurumların ürettiği yiyecek ve içecekler yerine özel sektörü tercih etmesini eleştirdi.

Sertel, “AOÇ'nin güzel dondurması dururken TBMM'ye bir başka marka dondurma (MADO) giriyor. Kim aldı kim getirdi bu dondurmayı? Ekmekte de aynısı oldu. TBMM, Ankara'yı Mansur Yavaş kazandı diye belediyenin halk ekmeğinden vazgeçti'' dedi. AKP'li Kemal Çelik ise, ‘'AOÇ dondurma eskiden daha iyiydi'' yorumu yaptı.

Sertel, “Geçmişte Meclis'te AOÇ dondurması yerdik. Geçen gün dondurma istedik, AOÇ gelmedi. (Bir vekil MADO var deyince) AOÇ'nin güzel dondurması dururken nasıl oluyor da TBMM'ye bir başka markanın dondurması girebiliyor?” diye sordu.

YAVAŞ KAZANDI, EKMEK DEĞİŞTİ

Sertel, Meclis'teki halk ekmeğin de 2019'da ABB'yi CHP'nin ve Mansur Yavaş'ın kazanması üzerine değiştirildiğini hatırlatarak ‘'Belediye değişti, Mansur Yavaş, CHP kazandı diye ekmeği değiştirdiler. Kim dereye giriyor, ekmeği dondurmayı by-pass ediyor'' dedi.

AKP Miletvekili Kemal Çelik, “Ben, özel sektör gelsin daha iyi” karşılığını verince Sertel de ‘'Sen yapmazsın ya, bak, gene , haber olacaksın'' cevabını verdi. AKP'li Çelik ise ‘“AOÇ dondurma eskiden daha iyiydi. Türkiye'nin bütün dondurması AOÇ olma, böyle bir şey falan yok” dedi. AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım ise bu tartışmalara ‘'Ticari bir konu' diyerek yanıt vermedi.

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