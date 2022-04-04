Meclis’te kamu konutlarının satışa çıkarılmasına tepki

Kamu konutlarının satışına yönelik düzenlemeyi eleştiren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı “20 yılda devletin fabrikaları satıldı. Değerli arazi ne varsa satılıyor. Şimdi 200 bin kamu lojmanı satılacak. İktidarın hiç vicdanı sızlamıyor mu?” diye konuştu.

İsmail AKIN

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen torba kanun teklifinin 18.maddesinde yer alan “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılacak kamu konutlarının satışlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesi amaçlanmaktadır” maddesi muhalefetin tepkisine neden oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı düzenlemeye ilişkin olarak Meclis’te yaptığı konuşmada “Batan geminin malları misali elde ne varsa satıyorsunuz. Satılmadık fabrika kalmadı hepsini sattınız, sata sata şimdi değerli kamu araziler de bitiyor, sıra geldi kamu lojmanlarına, sizleri biraz vicdana davet ediyorum. 20 yılda devletin fabrikaları satıldı. Değerli arazi ne varsa satılıyor. Şimdi 200 bin kamu lojmanı satılacak. İktidarın hiç vicdanı sızlamıyor mu?” dedi.

“TOPLAMDA 224 BİN 302 ADET KAMU KONUTU BULUNUYOR”

Maddeye ilişkin yapılan bilgilendirme açıklamasından bu yıl yaklaşık 2 bin 500 lojmanın satılmasına karar verildiğini ve bu satışlardan yaklaşık 750 milyon lira gelir elde edilmesinin hedeflendiğini öğrendiklerini belirten Arı, “Ülkemizde genel bütçeli idarelere tahsisli 195 bin, özel bütçeli idarelere tahsisli 15 bin 670, yükseköğretim kurumlarına tahsisli 13 bin 242 ve düzenleyici ve denetleyici kurumlara tahsisli 390 tane kamu konutu olmak üzere toplamda 224 bin 302 adet kamu konutu bulunuyor. 2022 Şubat ayı itibarıyla satış ihalesi yapılan kamu konutu sayısının 13 bin olarak açıklandı. Ankara’da 3.550, İstanbul’da 1.151, İzmir’de 592, Konya’da 217 adet kamu konutu olduğunu da bu açıklamalardan öğrendik” diye konuştu.

“MEMLEKETTE SATMADIK FABRİKA BIRAKMADIĞNIZ”

Satışı yapılacak konutların kaçının AKP iktidarı döneminde yapıldığının merak konusu olduğunu dile getiren Arı, “İktidarda olduğunuz süre içinde memlekette satmadık fabrika bırakmadığınız gibi şimdi de, Milli Emlak başta olmak üzere çok sayıda kamu taşınmazını sattınız. Bu satışlardan büyük gelirler elde edildi. Bu yıl da 5.542 tane taşınmazı Millî Emlak aracılığıyla satacağınız daha önce bütçe görüşmelerinde de ifade edildi. Yani buradan soruyorum: Sadece 2022’de 5 bin 502 tane taşınmazı satarken, lojmanlardan 200 bine yakınını, hepsini satmayı hedeflemişken elimizde ne kalıyor? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kamu mallarını nasıl böyle peynir ekmek gibi satarsınız? İktidar olarak sizin tutum ve davranışınız anlaşılır gibi değil. Sata sata bitiremediniz. Kamu kaynağı yaratmaya çalıştığınız kaynakların hepsi kamu-özel işbirliklerine ve kur korumalı mevduatlara gidiyor” ifadelerini kullandı.

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