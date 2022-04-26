Melih Gökçek’in iki yıllık içecek masrafı 2.3 milyon TL

Görevden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1 milyon 243, 2017 yılında ise 1 milyon 54 bin TL güncel değerli içecek harcaması yapıldığı belirlendi. Ajanda için de 32 milyon ödendi.

Deniz AYHAN

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Görevden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1 milyon 243, 2017 yılında ise 1 milyon 54 bin TL güncel değerli içecek harcaması yapıldığı belirlendi. ABB'den yapılan açıklamada, çikolata ve kuruyemiş harcamalarına da yer verildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık makamının çay kahve gibi içecek masrafının yıllık 1 milyon 14 bin TL olduğu iddiaları üzerine ABB'den sert yalanlama geldi. Açıklamada, “Yeni dönemde tüm harcamalar kayıt altındadır. Önceki dönemde ise ABB Özel Kalem Müdürlüğünün hediyelik eşya ve temsil ağırlama giderleri Belediye şirketlerinden yapılmıştır. Sadece ANFA şirketinden 2016 yılında 1 milyon TL güncel değerli, 2017 yılında ise 2.5 milyon TL güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA'nın yalnızca ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 milyon 302 bin TL harcadığı tespit edilmiştir” denildi.

ABB Başkanlık makamının içecek masrafının yıllık 1 milyon TL olduğu iddialarına ilişkin, “Bahsedilen tutar Başkanlık makamının değil, Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplu harcama tutarıdır. Belediyenin 8 ayrı birimi ile konuk evleri de Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olup yerli-yabancı davetlerin bütçesi bu tutarın içindedir. Bunun dışında Ak Parti ve MHP de dahil olmak üzere grup odalarının, Meclis Başkan Vekillerinin, Meclis Toplantılarının, Encümen Toplantılarının, Sayıştay Denetçilerinin ve Mülkiye Müfettişlerinin de ilgili giderleri bu tutara dâhildir. Bu iftira dolu haberi paylaşan Meclis Üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÇİKOLATA VE KURUYEMİŞ HARİÇ

Açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1.243.000 TL güncel değerli, 2017 yılında ise 1.054.000 TL güncel değerli içecek harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata alınmamaktadır. İftira ve kin dolu açıklamalarla ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı yapılan karalama kampanyalarının son dönemde arttığını görmekteyiz. Asıl kendi zihniyeti kirli olan bu çevrelerin kirli kampanyaları karşısında Belediyecilik anlayışımızdan asla geri adım atılmayacak ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

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