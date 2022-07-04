Menderes Belediyesi’ne Operasyon! Başkan AKP dönemini işaret etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sabah başlattığı yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'li başkan Mustafa Kayalar'dan açıklama geldi. Çoğu belediye personeli olan 28 kişinin gözaltına alındığı operasyon hakkında Kayalar, AKP'li Bülent Soylu'nun belediye başkanlığı yaptığı önceki döneme atıfta bulundu.

Gökmen ULU

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları hakkında operasyon başlattı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, 28 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yaparak hepsini gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılar arasında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A, Muhasebe Müdürü F.E, Fen İşleri Müdürü T.T, Park Bahçeler Müdürü B.D. ile imza yetkisi olan çok sayıda personel de bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında eski müdürler de yer alıyor. Belediyede geçen dönem görev yapmış olan Temizlik İşleri Müdürü M.H, Destek Hizmetleri Müdürü K.K. ve Fen İşleri Müdürü Ö.T. de gözaltında.

Şüpheliler, ihaleye fesat karıştırmak ve araç kiralama ile çöp toplama işlemlerinde usulsüzlükler yaparak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğratmak ile suçlanıyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN “ÖNCEKİ DÖNEM” VURGUSU

Operasyon üzerine gözlerin çevrildiği Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar açıklama yaptı. CHP'li Başkan Kayalar'ın yazılı açıklamasında “Geçmiş dönem” vurgusu yapıldı. AKP'li Bülent Soylu'nun Menderes Belediye Başkanlığı yaptığı önceki döneme atıfta bulunulan açıklamada Kayalar şu ifadeleri kullandı.

“04 Temmuz 2022 tarihinde Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır.

Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız.”

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