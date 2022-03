Akşener, canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Kendisinin AKOM'da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular'dan bir ricası oldu. İmamoğlu, İstanbul halkının dışarı çıkmamasını rica etti" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Akşener’in açıklamalarından önemli başlıklar:

*Bir deney yapacağım demiştiniz, ne gördünüz? Her şeyin çok sulandırılmaya çalışıldığını gördüm. Arkadaşlarımızdan içerikten çok zarfın üzerinden bir neşe çıkarmaya çalışıldığını gördük.

*Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Sayın İmamoğlu ile görüştüm.

* Kendisinin AKOM’da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular’dan bir ricası oldu.

İmamoğlu, İstanbul halkının dışarı çıkmamasını rica etti.

“OTORİTER REJİMLER UCUZ ÜRETİM ÜSSÜ OLARAK GÖRÜLDÜ”

* Keşke Antalya'daki bu görüşmeden bir sonuç çıksaydı. Çok mutlu olurduk, çok sevinirdik. Ama kayda değer bir şey çıkmadı.

*Bunun yan yana gelinmesini de sıfır noktasında değerlendirmiyorum. Bu adımlar iyi adımlar. Şimdi neoliberalizm denilen kapitalizmin yeni bir yere evrildiği süreçlerde, otoriter rejimlere Batı dünyası gözlerini kapattı.

*Oraları ucuz üretim üssü gördü. Otoriter rejimlere kol kanat gerdi. Batı değerlerine, demokrasiye dair her şeyi görmezden geldi, ucuz işgücü ve ucuz üretime odaklandı.

*Öyle olunca bu otorier yönetimler yayılmaya başladı. Gelinen noktada Ukrayna'yı işgale kalkışan bir Putin ile karşı karşıyayız.

BATI DÜNYASI BU İŞGALDE SINIFTA KALDI

* Burada Rusları, Rusya'yı kastetmiyorum. Bu liderleri büyüten, sırtını sıvazlayan, yaptığı her türlü yanlışı görmezden gelen bir Batı dünyası var. Zelensky iyidir, kötüdür onu tartışmıyoruz.

*Zelensky açık, net şekilde demiş ki bu ülkenin insanlarına ‘ben seçilirsem NATO'ya gireceğim, seçilirsem AB'ye gireceğim.’ Şimdi bunu demiş ve o vatandaş ona yüzde 73 ikinci turda oy vermiş.

*Putin diyor ki buna, ‘Hayır sen bunu yapamazsın.' Ve cevap olarak ‘ben seni işgal ederim.'

*Peki, ne yaptın sen daha evvel. Kırım’ı da ilhak ettin. Kırım'da da pek çok yanlışlıklar var. Batı dünyası ise bu dediğim çerçeveden bu işe baktığı için Ukrayna işgalinde sınıfta kaldı.

“TÜRKİYE YANLIŞLIĞA TUTUM ALMALI”

* Türkiye bu yapılan yanlışlığı konusunda bir tutum almalı. İkincisi, biz eğer buraya göz yumarsak yani, Batı dünyası da biz de göz yumarsak, yarın Çin'de benzer yönetim anlayışı var. Uygurlara yapılanlar ortada.

*Onun neticesinde Asya Pasifik'te yarın neler olacağını anlayamayız. Batı böyle gözünü yumar devam ederse bunların sonucunda dünya bambaşka bir yere evrildir.

“TÜRKİYE PUTİN’E KARŞI YAPTIRIMLARIN YANINDA YER ALMALIYDI”

* Türkiye Putin'in karşısında yaptırımların yanında yer almalıydı. Ama Türkiye'nin dış politikası kişisel bir dış politika olduğu için, şahsi ilişkiler üzerinden yürüyen bir dış politika olduğu için ve dış politika iç politikanın malzemesi olduğu için asimetrik bir ilişki biçimi var.

*Enerjinizin önemli bir noktasını bağlamışsınız bir de üstüne üstlük nükleer enerjinizi de ona bağlamışsınız. Bütün yumurtaları aynı sepete koymuşsunuz. Halbuki Azerbaycan var, Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde petrol ve gaz var. Sepeti çoğaltabilirdiniz, bu bir yanlışlık.

“BİRİLERİNİ RUSYA’YA GÖNDERİP SİHA’LAR İÇİN ÖZÜR DİLEYECEKSİNŞZ..”

* Putin'in karşısında öyle bir ilişki biçiminiz var ki ağzınızı açamıyorsunuz. Bu dış politika çok problemli bir dış politika. Devletler arasındaki ilişkiden kişiler arasındaki ilişkiye.

*Dengede götürebilirsiniz ona itirazım yok. Ama diğer taraftan birilerini göndereceksiniz Rusya'ya. Putin'den özür dilemek midir bilemedim. Televizyonlara çıkacaklar İHA'ları SİHA'ları tarım için gönderdiğinizi söyleyeceksiniz. Buna dünya güler. Azıcık ciddiyet talep ediyorum.

“Erdoğan'ın ‘Biz ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz” şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine Akşener, “Vazgeçmemek başka bir şey. Ukrayna'ya yönelik haksız bir işgal var, ne yapabildik biz. Bu asimetrik ilişki sebebiyle hiçbir şey yapamadık, yapamazsınız. Çünkü sizin patronajlığınızı almış bir ilişki biçiminiz var.” yanıtını verdi.

“MİLLETİN ADAMLIĞINDAN YANDAŞIN ADAMLIĞINA…”

Zeytinlik alanların maden sahası haline getirilmesine ilişkin karara değinen Akşener “Sayın Erdoğan'ın geldiği nokta şu; ‘milletin adamıydı' şimdi yandaşın adamı haline geldi. Bay kriz haline geldi.

*Kendisine önerilen her şeyi doğru dürüst bakmadan bence tamamdır deyip yürüyor. Ekonomi ve tarımı yöneten bürokrasi takımına baktığınız zaman içler acısı. Erdoğan her şeyi biliyor modelinde gittiği için tarım bakanı gitti.

*Yeni gelen bakanın, umuyorum bu arkadaşın yıktığı, yaktığı ve gözünü çevirdiği her bir konuyu yeniden gündeme alır. Çiftçiye, üreticiye, tarım üreticisine destek olur. Köylü tarlasına gübre atamadı.

*İnşallah şimdi nisan ayında verecekleri gübrenin yarısını devlet karşılar ve çiftçi gübresini atar. Bir savaş bizim ne halde olduğumuzu gösterdi. Dünyanın dördüncüsüydük zeytinde. 300-500 yıllık ağacı çıkardın, koydun. Deştin sonra bu ağacı koydun. Böyle bir şey yok. Bilime aykırı, her şeye aykırı.

“BİZİM İÇİN DE SEÇMEN VELİNİMET”

Bebek bezi bebek mamasında KDV'nin düşürülmesine ilişkin İYİ Parti milletvekilinin sunduğu araştırma önergesinin iktidar tarafından reddedildiğini belirten Akşener, “Evet dediğiniz zaman bu size de fayda sağlar. Esnaf için müşteri velinimet. Sizin için izleyici velinimet. Bizim için de seçmen velinimet. Seçmen velinimet olmaktan çıkmış. Diyor ki ilgili şahıs, ‘Ben şapkamı atsam, ceketimi atsam zaten seçilirim' diyor. Erdoğan'ın milletin adamı olmaktan rantın adamı olmaya geçişinin ispatı milletvekili arkadaşlarının aldığı tutum.

KILIÇDAROĞLU’NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

*Çok güzel bir şey. Asıl mevzu şu: Tükiye'nin her bir şehri kıymetli. Her şehirde yaşayan her insan birinci sınıf vatandaş. Türkiye'nin her bir vatandaşının cebinden çıkardığı nüfus kağıdı bu ülkenin tapu senedi.

*Bu ülkenin her bir vatandaşı, etnik aidiyetlerinin, dini aidiyetlerinin yani herhangi bir aidiyetinin muhafaza edilmek kaydıyla, ama o nüfus kağıdı her şeyin üstünde. Biz böyle bakıyoruz.

*Böyle baktığımız için de çok güzel bir şey bu ziyaret. 5 yıl aradan sonra sayın Kılıçdaroğlu gitti, çok güzel karşılanmış. Gayet güzel bir siyasetçi için. CHP'ye dair çeşitli algı oluşturma çabaları var. onlar açısından bence çok olumlu.

*Diyarbakır'a veya Samsun'a, Hakkari'ye Ağrı'ya veya Van'a veya Edirne'ye, Mersin'e her birimizin defalarca gitmesi gerekiyor.

