Meral Akşener’den Erdoğan’a uyarı: Sakın ha!

İYİ Parti lideri Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Yargılaması süren Selahattin Demirtaş'ı teröristbaşı Öcalan'a şikayet etti. Rezalete bakar mısınız? Eğer İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

*İktidarın boş konuşmaları, öfke nöbetleriyle geçirdiği bir haftayı daha geride bıraktık.

* Sayın Erdoğan ve arkadaşları her hafta olduğu gibi bu hafta da dertli çiftçilerimizi, siftahsız esnafımızı, borç batağındaki emeklilerimizi duymazdan geldi.

* Çünkü artık beceriksizliklerinin üstünü örtecek sözleri kalmadı. Milletimizin dertlerine derman olacak çözümleri kalmadı.

* Çünkü artık sayın Erdoğan ve partisinin milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı.

* Geçen yine çıktı, ‘Milletimizi bunaltan sorunları biz çözeriz’ dedi. Bir de utanmadan havuz medyasına manşet attırmışlar. Güler misin ağlar mısın…

* Sabah şeriflerin hayır olsun Erdoğan, 20 yıldır neredeydin sen? Şimdiye kadar elini tutan mı oldu? Neyi çözeceksin? Zerre sıkılmadan ‘Ekonomide her şey yolunda’ diyorsun.

“SEN NEYİ ÇÖZECEKSİN?”

* Bu üstün farkındalıkla sen neyi çözeceksin? Her ağzını açtığında döviz zıplıyor. Bu engin ekonomi bilginle sen neyi çözeceksin?

*’Açım’ diyen vatandaşımıza utanmadan ‘abartma’ diyorsun. Dertli vatandaşın kafasına da çay atmaktan geri durmuyorsun.

*Bu olağanüstü empati yeteneğinle sen neyi çözeceksin? Memleketin meseleleri ile bu kadar ilgiliyken sen neyi çözeceksin? Saraya doldurduğun bol beceriksizlerle sen neyi nasıl çözeceksin?

* Son 3.5 yıldır neyi çözdün de şimdi çözeceksin? Maalesef çözemezler. Geçtiğimiz gün müstakbel muhalefet partisi genel başkanı Sayın Erdoğan, ‘ABD ve Avrupa enflasyon kırılıyor. Bizim böyle bir derdimiz yok’ dedi.

ERDOĞAN’IN FAİZ POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

* İktidarın enflasyonla mücadelede gösterdiği bu müthiş iş bilmezliği faizle mücadelede görüyoruz.

* Sayın Erdoğan Mart ayından beri kafayı politika faiziyle bozdu. Bu inatlaşmada olan maalesef esnafımıza, iş dünyamıza oldu. Mesela Hazine’nin borçlanma faizi Mart ayına göre 10 puan arttı.

* Ticari kredilerde en itibarlı müşteriler dahi yüzde 37-40 arasında faiz ödemek zorunda.

*Sayın Erdoğan’ın güven veren ekonomi yönetiminin bir sonucu olarak hiç kimse enflasyonun kalıcı olarak düşürüleceğine inanmıyor.

* Her şeyden vergi alan bu arkadaş nedense faiz gelirlerinden vergi almıyor. Bu hafta TBMM gündeminde olan bir kanun teklifiyle de şirketlere önemli bir vergi istisnası getiriliyor.

*Döviz mevduatını Türk Lirası mevduatına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinden kur kazançlarından alınan yüzde 25 kurumlar vergisi artık alınmayacak.

*AK Parti iktidarı adeta kapitülasyona benzer tavizler vererek, bunun yanında ülkemizi adeta kara para aklama yeri haline getirerek ömrünü uzatmaya çalışıyor.

ERDOĞAN’IN İMRALI ÇIKIŞINA CEVAP VERDİ

* Yargılaması süren Selahattin Demirtaş’ı terörist başı Abdullah Öcalan’a şikayet etti. Rezalete bakar mısınız?

* Neymiş, en büyük hesabı İmralı’daki kesecekmiş. Bu memlekette bir hesap kesilecekse onu Türk yargısı kesecektir. Makamının ciddiyetinin farkına var.

* AK Parti Genel Başkanlığı fikrinden kurulamadın gittin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz, kendine gel. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, bu sefer başka oyunlar peşindesin.

“SAKIN HA…”

* Eğer İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha… Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü memlekete yapmaya kalkma.

*Belki küçük ortağını ikna edebilirsin ama böyle hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun. Bu memleketi senin seçim kazanma hırsına ezdirmeyiz.

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