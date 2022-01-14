Akşener’den Erdoğan’a adaylık yanıtı: Kendisinin de adaylığı belli değil

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil" açıklamasına yanıt verdi: Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır, değil midir?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Akşener, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener’e 2017 yılında öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili Meclis’e gönderilen tezkere soruldu…

Tavırlarının net olduğunu açıklayan Akşener, “Benim arkadaşlarım bu fezlekeye evet diyecek. İYİ Parti’nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Cumhurbaşkanı adayları belli değil” çıkışına da yanıt veren Akşener, “Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır, değil midir? Bizim adayımız, Millet İttifakı’nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

*Sayın Erdoğan’ın bu konuyla ilgili dediği bir şey de yok. Kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Sanki Sayın Başkanlarına karşı duydukları gıcıklığı bize döktüler.

“ERDOĞAN KANDAN ÖLÜMDEN BESLENİYORLAR”

*Biz açılım sözlerine karşı çıkmış insanız. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kandan, ölümden besleniyorlar.

*2010 yılında çok ilginçtir bir Kürt öğrencimin aramasıyla o meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahcup olmasın diye Atatürk’ün ve Türk Bayrağı’nın mahkemelerden çıkarıldığını söylemişti.

*Çadır mahkemeleri, Megri Megri şarkılar, lahmacun ısmarlayan valiler, hem de tam 29 Ekim’de ABD bayraklarıyla geçen peşmergeler, şimdi gelelim bugüne Semra Güzel milletvekilinin fezlekesi gelecek.

*Ne zaman AK Partililer haldır haldır bağırdılar hiçbir şey olmaz. Benim arkadaşlarım bu fezlekeye evet diyecek.

*İYİ Parti’nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir. Burada sorunumuz yok, umarım rahatlamışlardır.

*Fakat şimdi o Atatürk ve Türk Bayrağı’nı çıkarma emrini veren siyasetçiler. PKK ile masaya oturanlar.

*Dün olumlu görülen tüm işler bugün olumsuz ise o zaman dün bu kararları veren herkese fezleke verilmesi gerek.

ERDOĞAN’IN ‘ERDİRNE’DEKİ İMRALI’DAKİNE HESAP VERECEK’ ÇIKIŞINA CEVAP

*Türkiye bir hukuk devletiyse, terörden yargılanmış ve terörist başı tanımıyla İmralı’da cezasını çeken bir şahıs ve yine terör suçlamasıyla Edirne’de bir kısım mahkemesi devam eden bir şahıs…

*Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup bittiğini anlatmakla görevli olan Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan’la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır, bu da bir fezleke konusudur.

ERDOĞAN’IN ADAYLARI BELLİ DEĞİL’AÇIKLAMASI

* Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Bizim adayımız, Millet İttifakı’nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak.

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