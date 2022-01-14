Mersin Büyükşehir Belediyesi helikopter satacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki helikopteri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulü ile satacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale, 16 Şubat 2022 tarihinde Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz adresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Helikopter satış ihalesinde muhammen bedel 1 milyon 480 bin dolar olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyenler, İdare'den onay alarak helikopteri bulunduğu yer olan Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminali'nde mesai saatleri içerisinde hangar yetkilisi gözetiminde inceleyebilecek.

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