Belediye meclisinde ‘bedava elektrik’ tartışması

Mersin Büyükşehir Belediye meclisinde çiftçilere bedava elektrik verilmesiyle ilgili Cumhur İttifakı önergesi gündeme alınmadı.

Ali Ekber ŞEN

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Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı'na mensup AKP Grup Başkanı Zafer Özturan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin idare tarafından karşılanmasına yönelik önerge verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti esnasında “Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini verin, elektriği bütün çiftçilere bedava verelim” sözünü hatırlatan Özturan, “Genel Başkanınızın Urfa'da yapmış olduğu bir açıklama vardı. Biz de burada bunu değerlendireceğinizi düşünüyoruz. Onu kırmazsınız diye düşünüyorum. Önergemizin kabul edilmesini ve komisyonlarda oylanmasını istiyoruz” dedi

“BU GİDER ARTIRICI BİR TEKLİF”

Meclis toplantısında önerge müzakere edilerek görüşüldü. CHP'li Başkan Vahap Seçer, “Çok değerli, çok önemli bir önerge. Gerçekten tarımda çok önemli sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Tarımsal girdi fiyatları çok yüksek. Çok önemli destek kalemleri Tarım Bakanlığı'nın bünyesindedir. Yetki ve sorumluluk ondadır” diye konuştu.

“DESTEK VERMKESİ GEREKEN KURUM BAKANLIK”

Çiftçinin tarım kaynaklı elektrik borcunun ödenmesi noktasında destek vermesi gereken kurumun Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu yineleyen Başkan Seçer, şöyle konuştu:

* Tarım Kanunu'nun 21. Maddesi'nde ‘yılın gayrisafi milli hasılasının yüzde 1'inden düşük olmamak kaydıyla çiftçiler ya da tarım desteklenir' diye bir amir hüküm vardır.

*Önemli bir maddedir. Yaklaşık olarak döviz kuruna göre Türkiye'nin 700 ila 800 milyar dolar civarında bir gayrisafi milli hasılası vardır.

*Dolar kurunun TL karşısında yüksek olduğunu kabul edersek 7,5-8 milyar dolar hükümetin tarıma destek olması gerekir. Bunun da parasal karşılığı şu andaki dolar kuru ile yaklaşık 100 milyar liralık bir destek paketinin olması lazım.

*Oysa bu oranın hepimiz de biliyoruz ki; gayrisafi milli hasılamızın tarım destekleri 0,5-0,4, maksimum 0,6 düzeyinde kalır.

*Bence bu önergenin Bakanlığa gitmesi lazım ki kanundan aldığı yetkiyi tam olarak kullanıp tarım elektriği faturasını ödeyemeyen çiftçilerimize destek olsun, bu bir. İki bu siyasi bir önerge.

*Yani bunun teknik bir karşılığı açıkçası yok. Biz her yıl bütçe yaparız. Bütçe de burada onaylanır. Tarım Dairemiz var. Tarım Dairemize bir bütçe koyarız.

*Desteklerimizi sıralarız. Bütçe onaylandıktan sonra hatta bütçe Meclis'e geldiği zaman dahi idarenin verdiği bütçe teklifine ilişkin gelir azaltıcı ya da gider artırıcı bir teklifte bulunamaz Meclis. Bu gider artırıcı bir teklif. Benim bütçemde böyle bir kalem yok.

“TARIMDA DA BİRÇOK BELEDİYEMİZE ÖRNEK OLABİLECEK DERECEDE DEĞERLİ PROJELER YAPIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin tarım ve hayvancılığa verdiği önemli projeleri sıralayan Başkan Seçer, kaz dağıtımı yapılan Kazanç Projesi'nden örnek verdi.

Kazın sadece Kars'ta değil artık Mersin'de de yetiştirildiğine dikkat çeken Başkan Seçer, şöyle devam etti:

* Tarımda da birçok belediyemize örnek olabilecek derecede değerli, önemli projeler yapıyoruz.

*Biz görevimizi yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatları arttı diye burada bir gündem oluştu. Orada un fiyatlarından dem vuruldu. ‘TMO yüzde 50 indirimli un satıyor.

* Bu iyi bir uygulamadır' dedim. Demek ki biz hükümetin iyi uygulamalarına iyi diyoruz, teşekkür ediyoruz ama eksik kalan az önce ‘Tarım Kanununa Tarım Bakanlığı tam olarak uysun' tespitimizi ya da önerimizi de iyi niyetli önerilerimiz olarak kabul edin.

* Bu önerge de çok iyi niyetli bir önerge. Burada üreticilerin sesi olduğu için grup sözcümüze çok teşekkür ediyorum.

* Eğer bir konuda bir siyasetçi, bir Meclis üyesi destek istiyorsa gerçekten orada bir sorun var demektir.”

“TARIM ALANINDA GELEN FATURALARIN ÇİFTÇİYİ YORDUĞU YÖNÜNDE BİR ORTAK KANAAT OLUŞTU”

Verilen önergenin Meclis Yönetmeliği'ne uymadığını dile getiren Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

* Buraya verilen her önergenin benim tarafımdan kabul edileceği gibi bir doğru yok. Ben de Meclis'i, Meclis Yönetmeliği kuralları ve kaideleri çerçevesinde yönetebilirim.

* Ne benim, ne komisyonun ne de Meclis'in mesaisini harcamaya gerek yok. Böyle bir uygulama mevcut bütçemizin yani 2022 yılı için bir önceki yıl bağladığımız bütçenin dengelerini bozacak bir önerge olduğu için zaten bunun benim tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.

* En azından tarım alanında tarımsal elektrik fiyatlarının yüksekliği ve gelen faturaların çiftçiyi yorduğu yönünde bir ortak kanaat oluştu.

*O açıdan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Eğer ki iç tüzük, yönetmelik buna uygun olsaydı elbette ki bunu kabul edecektim.

“ÜLKE TARIMI BİR DARBOĞAZDAN GEÇİYOR”

Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 176. yılı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

* Türkiye'de çok sayıda ziraat fakültesi mezunu meslektaşım var. Çünkü çok sayıda ziraat fakültesi var.

*Eğitim öğretim konusuna ya da bu konuda bir tartışmaya girmek istemiyorum ama bir ziraat mühendisi olarak meslektaşlarımın meslekleri dışında bulabildikleri her işte çalıştıklarını biliyorum.

*Diğer taraftan da ülke tarımı bir darboğazdan geçiyor, onun da nedenlerini tartışma ortamı değil.

*Bu ortamda Tarımsal Eğitim Öğretim Yılı'nı kutlamak içimden gelmiyor, bana samimi gelmiyor ama meslektaşlarıma buradan sevgilerimi iletiyorum.

Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ vaadi, CHP’li belediyenin meclisini karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik vaadi CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin meclisini karıştırdı.



Muhalefet üyeleri meclis toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a, çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanıp karşılanmayacağını sordu.

Başkan Ülgür Gökhan da duruma tepki gösterip, “Onu Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil” cevabını verdi. (İHA)

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