Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 44 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 44 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Başvuru işlemleri 23 Haziran – 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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