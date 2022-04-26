Mersin’de Gezi eylemi

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Gezi Davası'nda yargılanan kişilere hapis cezası verilmesini protesto etti. Göstericiler “Bizler Geziciyiz, sizler gidicisiniz” yazılı pankart açtı, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” diye slogan attı.

Ali Ekber ŞEN

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2013 yılında yaşanan Gezi olaylarıyla ilgili davada daha önce verilen beraat kararlarının bozulmasından sonra aralarında iş insanı Osman Kavala ile mimar Mücelle Yapıcı'nın da bulunduğu 17 kişiye verilen ağır hapis cezaları Mersin'de protesto edildi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen eylemde “Karanlık gider, aydınlık kalır. Hepimiz oradaydık. Gezi onurdur”, “Gezi onurumuzdur, Saray'ın yargısı hükümsüzdür”, “Bizler Geziciyiz, sizler gidicisiniz” yazılı pankartlar açıldı. Göstericiler “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Her yer Gezi her yer direniş”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'ın da katıldığı gösteride KESK adına Yusuf Kaya, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına Kemal Göksoy açıklama yaptı. Açıklamalarda, Gezi davasından çıkan hapis cezası kararının hukuki değil, siyasi olduğu vurgulandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sonuçlandı.