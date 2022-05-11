Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde IŞİD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda IŞİD örgütü mensubu 3 kişi yakalandı. Örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan zanlıların yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları saptandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, IŞİD terör örgütü mensuplarının Erdemli ilçesinde barındıkları bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İŞİD terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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