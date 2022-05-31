Mersin’deki PKK’nın molotofçu eylemcileri yakalandı

Mersin’de kent merkezinde vatandaşların araçlarını molotof kokteyl ile kundaklama planı yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişi operasyonla yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de polisin gerçekleştirdiği operasyonla yasa PKK terör örgütü mensubu 2 kişi eylem planlarken yakalandı. Zanlıların kent merkezinde molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yaptıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önceden eylem yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bir süre yapılan teknik takipten sonra eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 örgüt mensubunun belirlenen adreslerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yaptığı saptanan PKK/KCK yanlısı Ö.S. ve D.G. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlemler devam ederken, örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

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