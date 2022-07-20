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Meşalelerle yolu kesip ambulansın geçişine bile izin vermediler

Bursa’da meşalelerle yolu kapan asker konvoyu ambulansın geçişine dahi izin vermedi. O anları izleyenler ise bu duruma tepki gösterdi.

Yayınlanma: 09:40 - 20 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meşaleler ile yol kapatan asker konvoyu şarkılar açarak bir süre oynadı.

Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup; bir de ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti.

Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı. (İHA)

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