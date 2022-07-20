Meşalelerle yolu kesip ambulansın geçişine bile izin vermediler
Bursa’da meşalelerle yolu kapan asker konvoyu ambulansın geçişine dahi izin vermedi. O anları izleyenler ise bu duruma tepki gösterdi.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meşaleler ile yol kapatan asker konvoyu şarkılar açarak bir süre oynadı.
Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup; bir de ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti.
Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı. (İHA)