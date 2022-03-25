Meteoroloji duyurdu! İşte havaların ısınacağı tarih…

Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Güney kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı veren Meteoroloji, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağını belirtti. İşte bir haftalık hava durumu tahmin raporu...

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Meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde İskenderun körfezi (Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli(21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde (Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor.

Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölge genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından haritayla birlikte yapılan açıklamada, “Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.

PERŞEMBE GÜNÜ YURT GENELİNDE GÜNEŞ AÇACAK

Meteorolojinin yayımladığı haritaya göre Perşembe günü ülkenin büyük bir bölümünde güneş yüzünü gösterecek. Marmara’nın bir kısmında sağanak yağış beklenirken Ege bölgesinde ise bulutlu hava hakim olacak.

ANKARA

Ankara’da Cumartesi (yarın) kar yağışı bekleniyor. Kentte pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

İSTANBUL

Kentte Cumartesi (yarın) yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü güneş yüzünü gösterecek ve hava sıcaklığı 15 dereceye kadar çıkacak.