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Meteoroloji orman yangınlarına karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale’de bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına dolayısıyla orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji orman yangınlarına karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale’de bugün akşam saatleri ile 15 Temmuz Cuma günü akşam saatlerine kadar rüzgar hızının artarak özellikle orman sahalarında kuvvetli rüzgar ve fırtına olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada orman yangını konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiği vurgulandı. (İHA)

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