Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Yerel sağanaklara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurdun bazı kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülecek. Yağışlar İstanbul'u da aralıklarla etkileyecek.
Meteoroloji’nin yayınladığı raporlara göre bugün yurdun birçok bölgesinde yerel yağışlar görülecek. Yağışlardan etkilenecek şehirler arasında İstanbul da yer alırken hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.