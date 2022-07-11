Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara dahil birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yer yer mevsim normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Ankara’da hava durumunun parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.