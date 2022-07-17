Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize çevreleri için yağış uyarısında bulundu. Giresun, Trabzon ve Rize için sel uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte fırtına bekleniyor. İşte son hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyıları, İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BU GECE BAŞLIYOR

Yağışların, Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun’un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Giresun'un ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

İstanbul’da yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği’nden yapılan uyarıda, “Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.