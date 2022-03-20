Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 10 ile uyarı

Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte haftanın ilk gününde hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-27 Mart arası haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde biraz artacağı ancak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” denildi.

Meteoroloji; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA KARADENİZ’DE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz’de görülecek olan kar yağışlarının, Samsun ve Ordu illeri ile Tokat’ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Öte yandan Meteoroloji 10 il için uyarı verdi. İşte o iller; Çanakkale, Hakkari, Muş, İzmir, Ağrı, , Tunceli, Bingöl, Balıkesir, Bitlis, Van.

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