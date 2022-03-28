Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 20 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının bu hafta artması beklenirken, 20 il için sarı kodlu uyarı verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

20 İL İÇİ SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Bitlis, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Bayburt, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Malatya, Rize, Giresun, Kars, Trabzon, Van, Ardahan, Artvin, Muş, Siirt, Iğdır.