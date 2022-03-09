Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: 21 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana dahil 21 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.



ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.