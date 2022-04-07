Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! Soğuklar geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Öte yandan 14 il için de kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.”

SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusu (Tunceli, Bingöl, Elazığ'ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu) ile Doğu Karadeniz'de (Rize, Trabzon ve Artvin ) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz'de 1600 m üzeri, Doğu Anadolu'da 2000 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Cuma günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı) güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 yükseklerde yer yer 90 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.