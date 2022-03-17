Meteoroloji’den İstanbul’a yoğun kar uyarısı: Yarın başlıyor… İşte son hava durumu tahmini

Beklenen kar yağışı nedeniyle alarm durumuna geçilen İstanbul'da yağışın yarından itibaren etkili olacağı açıklandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon’un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken; rüzgarın genellikle kuzeyli, yarın güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’NİN UYARILARI

Meteoroloji’nin uyarılarında da şu ifadelere yer verildi:

* Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Buzlanma ve don olayı uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın; Marmara ile yarın Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın İstanbul çevreleri ile zamanla bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 0°C, 7°C

Çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -3°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyon çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -6°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla Mersin, Adana’nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın Kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile yarın Eskişehir ve Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 1°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C, 1°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ -4°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -6°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -6°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 0°C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 0°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

TOKAT -3°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey kesimleri ile Bingöl, Elazığ ve Muş çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS -10°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu

SİİRT 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

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