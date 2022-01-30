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Meteoroloji’den şiddetli kar uyarısı: 20 santimi geçebilir

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji’den şiddetli kar uyarısı: 20 santimi geçebilir

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Kayseri il genelinde kuvvetli (10-20 cm ) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”  (İHA)

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