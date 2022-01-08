Metin Göktepe mezarı başında anıldı

8 Ocak 1996’da gözaltındayken hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 26. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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8 Ocak 1996'da gözaltındayken hayatını kaybeden Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 26. yıl dönümünde İstanbul Esenler'deki mezarı başında anıldı.

Anmaya Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe ve yakınlarının yanı sıra Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve eski milletvekili Levent Tüzel de bulundu.

Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe ise pandemi kuralları sebebiyle etkinliğe katılamadı.

“METİN'İN BİZE BIRAKTIĞI MİRAS İÇİN BURADAYIZ”

Anma programında söz alarak bir konuşma gerçekleştiren Ahmet Şık, “Bugün buradaysak Metin'in bize bıraktığı miras için buradayız. Metin katledilerek aramızdan alındı ve fakat arkasında koca bir miras bıraktı. Eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi kavgasına devam etmek bize bıraktığı mirastı; o kavga sürüyor” ifadelerini kullandı.

“KATİLİMİZ AYNI, SADECE ROL DEĞİŞİK”

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ise şunları söyledi:

“Fadime Anne'nin üzerine ne söz söyleyebileceğimi bilmiyorum. Söyleyeceğim tek bir şey var: Katilimiz aynı, sadece rol değişik. Maalesef ki yıllardan beri aynı şey var ancak mücadele etmeye devam ediyoruz. Ayın 5'inde (Berkin'in doğum günü olan 5 Ocak'ı kast ederek) bekledim Metin'i. Gelmedi. Metin illa ki görmüştür yavrumu. 23 yaşına girdi benim yavrum. 16 kiloyla 15 yaşında kaldı bende. İlla ki sen onun yanındasındır, almışsındır kanatlarının altına. Sar yaralarını yavrumun, Metin. Biliyorum, sen de yaralısın ama sar yaraları.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Ocak 1996’da gözaltındayken hayatını kaybeden Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe’yi 26 ölüm yıl dönümünde andı.

“METİN GÖKTEPE’YE BORCUMUZDUR”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu,“Gerçekler aydınlansın diye mesleğini icra ederken, gözaltında katledilen gazeteci Metin Göktepe'yi rahmetle anıyorum. İçimizdeki bu acılar hiç dinmeyecek ama benzer acıların yaşanmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek; tek suçu haber yapmak olan Metin Göktepe'ye borcumuzdur!” ifadelerini kullandı.