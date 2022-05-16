Metina aşiretinde CHP’ye toplu katılım

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde geniş nüfusa sahip olan ve yıllarca AKP'ye verdiği destekle tanınan Metina aşiretinden kalabalık bir grup CHP'ye katıldı. Çınar ilçesinin Tilver köyünde bir araya gelen aşiret üyeleri ve köylülerin yoğun ilgi gösterdiği katılım töreni öncesinde verilen yemeğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İl Başkanı Gönül Özer, aşiret kadınlarıyla bir süre sohbet etti.

“HUZURLU BİR MEMLEKET KURMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Türkiye'nin sosyal ve siyasal olarak zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Veli Ağbaba, “Genel başkanımızın başlattığı helalleşme çağrısıyla biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Toplumda daha önce hiç elini sıkmadığımız insanlarla bir araya geliyoruz. Çünkü bu topraklarda yaşayan hangi düşünceye sahip olursa olsun herkes kardeştir. Geçmişte hangi partiye oy verirlerse versinler, hepimiz kardeşiz.

AKP'ye oy veren fakir ve fukaranın çocukları da devletin kapısından geçemiyor, devlet dairesine memur olamıyor. Kim oluyor? Bir avuç azınlık. Ya milletvekili yeğeni olacaksın, ya bakanın ya il başkanının akrabası olacaksın. Oy veren fakir fukaraya düşen ise İŞKUR'da geçici çalışmak. Dilinden, dininden, etnik kimliğinden, siyasi görüşünden, doğum yerinden dolayı kimseyi dışlamayacağız. Birileri ballı börekli saraylarda otururken, birileri özel uçaklarla seyahat ederken çocuklarımız ayakkabısız kalmayacak.

KPSS'den 90 puan alan hiç kimse elenmeyecek. Fakir fukara arasında, yoksul insanlar arasında ayrım yapan siyasete lanet olsun. Biz de yarın iktidar olunca biz de insanlar arasında ayrım yaparsak Allah bize bu iktidarı nasip etmesin. Mutlu ve huzurlu bir memleket kurmak bu topraklara borcumuzdur” dedi.

“750 BİN EVDE HALEN TELEVİZYON YOK”

Hiç kimsenin siyasi düşüncesinden dolayı yargılanmaması gerektiğine dikkat çeken Veli Ağbaba, “Demokrasi her şeyin ilacı. Demokrasi, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceği. Türkiye’yi ayağa kaldıracak güçlendirilmiş güçler ayrılığı ilkesinin egemen olduğu ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyoruz.

Birileri çocuklarına giydirecek ayakkabı bulamıyor, ömründe bilgisayar tuşuna basmamış, Türkiye'de 750 bin evde halen televizyon yok, 3 milyon 253 bin evde internet yok, ama birileri şatafat içinde yüzmeye devam ediyor. İktidar sahiplerinin, siyasetçilerin yaşamlarına bir bakın. Bir kendinize bakın, bir de Ankara'dakilerin, İstanbul'dakilerin yaşamına bakın. Fakir fukaranın rızkını, parasını kim kendi şatafatı için kullanıyorsa ahlaksızdır, edepsizdir, haram olsun” ifadelerini kullandı.

Ağbaba ile birlikte CHP İl Başkanı Gönül Özer, Metina Aşireti Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu, CHP'nin Çınar, Bismil, Sur, Kulp, Kayapınar, Silvan, Lice ve Bağlar İlçe Başkanları katıldı. Toplu katılım töreninde partililere rozetlerini Veli Ağbaba taktı.