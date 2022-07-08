Metro İstanbul yazlık elbise ve ayakkabı alıyor
Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. yazlık elbise ve ayakkabı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bay Tren Sürücüsü Kışlık Takım Elbise – Yazlık Elbise (Pantolon, Gömlek) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.08.2022 – 11:00
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