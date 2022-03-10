Metro, metrobüs, Marmaray seferleri saat kaça kadar, sefer saatleri uzadı mı?

Kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başlarken, vatandaşlar araçları yerine toplu taşımayı tercih ediyor. Kar yağışının sürmesi beklenen pazar gününe kadar Metro, metrobüs, Marmaray seferleri saatleri uzatıldı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar hizmet verecek.

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Kar yağışı İstanbul’da başladı, toplu ulaşım seferleri arttırıldı. Metro İstanbul ve Marmaray’dan açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da İETT otobüs seferleri hakkında detayları duyurdu.

METRO SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatıldı.

MARMARAY SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR?

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00’ye kadar vatandaşlara hizmet verecek.

BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, ”Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi. Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.” dedi.