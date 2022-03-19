Metro, metrobüs, Marmaray seferleri saat kaça kadar, sefer saatleri uzatıldı mı?

Kar yağışı İstanbul’da başladı, toplu ulaşım seferleri arttırıldı. Metro İstanbul ve Marmaray’dan açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da İETT otobüs seferleri hakkında detayları duyurdu. Marmaray ve metro seferleri gece saat 02:00’ye kadar, metrobüs ise 24 saat hizmet verecek.

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Kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya başlarken, vatandaşlar araçları yerine toplu taşımayı tercih ediyor. Kar yağışının sürmesi beklenen pazar gününe kadar Metro, metrobüs, Marmaray seferleri saatleri uzatıldı.

METRO SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart Cumartesi günü metro seferleri 02.00’ye kadar uzatıldı.

MARMARAY SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlara hizmet verecek.

BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Metro seferlerimizin gece 02.00'ye kadar devam ettiğini, metrobüs seferlerimizin 24 saat boyunca devam edeceğini yine İETT'nin de ki belli noktalarda ihtiyaç duyulursa ek seferler düzenlemek kaydıyla seferlerini gün boyu devam ettireceğini buradan dile getirelim.” dedi.