Metro saldırganı: Ettiğim küfürler yanlıştı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istenen Emrah Yılmaz, "Olay anında müştekinin rahatsızlığının ciddiyetinin farkına varamamış olabilirim. Sadece uyardığım kişiyle aramızda sözlü tartışma başladı. Ettiğim küfürler tabi ki yanlıştır" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı kadın ve annesine bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 5 suçtan toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Emrah Yılmaz, “Olayın en başından itibaren değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsa metro içi görüntülerin incelenmesini talep ediyorum” dedi.

‘TUTUKLAMA TEDBİRİ İNFAZA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Olayın başlangıcına ilişkin görüntülerin incelenmesini istediklerini söyleyen sanık avukatı ise, “Müvekkilim annesinin ağır rahatsızlığı olduğundan annesine covid bulaştırmaması için müştekiyi uyarmıştır.

Müştekinin rahatsızlığı olduğunu bilmesi mümkün değildir. Deliller toplanmıştır. Müvekkilim uzun süredir tutukludur.

Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür. Cezanın infazı için müvekkilimin tutuklu kalması hukuka aykırıdır” diyerek sanığın tahliyesini istedi.

“SANIK KAMU BARIŞINI BOZMUŞTUR”

Müştekilerin avukatı Birsen Baş Topaloğlu da, “Sanığın duruşmadaki hal ve hareketlerinde sanığın halen yaptığının doğru olduğunu savunduğu görülmektedir. Suç işleme iradesi halen mevcuttur. Salıverilmesi halinde yine suç işleyeceği belirsizdir.

Dosyaya yansıyan 3 mağdur dışında çok fazla mağdur vardır. Kamu barışını bozmuştur. Olay sonrasında kaçması bile tutukluluk halinin devamına karar verilmesini gerektirir” ifadelerini kullandı.

‘ETTİĞİM KÜFÜRLER TABİ Kİ YANLIŞTIR'

Duruşmada tekrar söz alan sanık Emrah Yılmaz, “Olay anında müştekinin rahatsızlığının ciddiyetinin farkına varamamış olabilirim. Sadece uyardığım kişiyle aramızda sözlü tartışma başladı. Ettiğim küfürler tabi ki yanlıştır. Bunlara bir diyeceğim yoktur. Ancak olayın başından itibaren değerlendirilmesini talep ediyorum” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne müzekkere yazılarak raporun düzenlenip düzenlenmediğinin sorulmasına karar verdi. Rapor düzenlenmediyse, sanığın 25 Kasım 2021 tarihinden beri tutuklu kaldığı, mahkeme dosyasında sadece raporun beklenildiği ve bu nedenle ivedi surette rapor düzenlenerek mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik eylemlerinden dolayı “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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