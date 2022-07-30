‘Metrobüslerde ters yön istikameti zamanla kaldırılacak’

İBB, özkaynak kullanılarak alımını yaptığı 100 yeni otobüsü daha hizmete sunduğunu açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeni nesil metrobüs araçlarımızla, zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına da son vereceğiz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, İETT filosuna katılan yeni 100 araçla ilgili tören düzenledi. Kurtköy Yenişehir Mahallesi'ndeki İETT Garajı'nda düzenlenen törene; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Mahmut Tanal, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan katıldı.

“İETT, GÜNDE 4 MİLYONDAN FAZLA İSTANBULLUYU TAŞIYOR”

Burada yaptığı konuşmada İETT'nin 150 yıllık kadim bir kurum olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “150 gün 150 proje açılış ve temel atmalar maratonumuzda, bugün, 150 yıllık tarihe sahip bir iştirakimiz için bir aradayız. Temmuz ayı itibariyle, toplam 3.324 otobüs, 3.000 halk otobüsü ve 5.460 şoför ile 16 milyon İstanbulluya hizmet veriyor. Tabii İETT, sadece araçlardan ve şoförlerimizden oluşmuyor. Arkada çok büyük bir organizasyon var. Birçok çalışanımızın, çok değerli emekleri var. Bu şehirde her gün milyonlarca vatandaşımız, İETT ile bir yerden bir yere gidebiliyor. Rakam vermek gerekirse, günde 4 milyondan fazla İstanbullu, İETT ile şehir içinde seyahat ediyor. Metro hatlarımız, deniz hatlarımız ve Marmaray dahil, şehrimizdeki toplam 7,5 milyon kişilik günlük kitlesel ulaşımın yüzde 60'ını tek başına İETT karşılıyor. dedi.

“SİSTEM, EN BAŞTAN YANLIŞLIKLARLA BAŞLAMIŞ”

Otobüsler ve halk otobüslerini bünyesinde barındıran İETT envanterinin 600'ünün metrobüslerden oluştuğunu kaydeden İmamoğlu, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye uzanan 52 kilometrelik ve 44 duraklı metrobüs hattında günde 900 bine yakın insanın faydalandığını belirtti. İmamoğlu, “Pek çok alanda olduğu gibi, ne yazık ki bu alanda da yıllara sarih bir ihmal söz konusu. Bir kısım özensizlikler yapılmış. Sistem, en baştan yanlışlıklarla, eksikliklerle ve özensizliklerle başlamış” diye konuştu.

“HİÇ Mİ ALLAH KORKUNUZ YOK, HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?”

Geçmiş dönemde Hollanda'dan yapılan metrobüs alımlarını hatırlatan İmamoğlu, “Bu araçlar, yerli kaynağımız yokmuş gibi Hollanda'dan alındı. Yabancı kaynaktan almaya karar verdiniz, eyvallah; tanesi 1 milyon 250 bin Euro'ya alındı. Yani bugünün parasıyla otobüsün tanesi, 23 milyon lira. Tam 23 milyon liraya metrobüs alacak bir yönetici, bunun detayına nasıl bakmaz? Bununla nasıl ilgilenmez? İnanın anlatılabilir değil, anlaşılabilir hiç değil. ‘Hiç mi Allah korkunuz yok, hiç mi vicdanınız sızlamıyor?' diye herkes bunu sorar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu araçların İstanbul'un topoğrafyasına da uygun olmadığı için kullanılamadığını ve depolarda çürümeye bırakıldığını aktaran İmamoğlu, alım yapılan firmanın da faaliyetine son verdiğini kaydetti.

“OYUNUNUN İKİNCİ PERDESİ MEĞERSE ANKARA’DAYMIŞ”

Mevcuttaki metrobüs filosunun büyük bölümünün 10 yıllık araçlardan oluştuğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Genel anlamda metrobüs filomuzun biraz bitkin, biraz yorgun olduğunun farkındayız. Tabii bu can damarı hattımızı kaderine terk edemezdik. Metrobüs hattındaki otobüsleri yenilemek için, özellikle büyük çaba gösterdik. Hemen yaptığımız araştırmalarla -ne hikmettir ki genelde kolay ikna edemiyoruz- ikna ederek, Meclis'ten oy birliğiyle bir borçlanma limiti çıkartarak, 300 yeni otobüsü İstanbul’umuza kazandırmak adına heyecanla yola çıktık neredeyse iki yıl önce. Buradan oy birliğiyle aldığımız onay oyununun ikinci perdesi meğerse Ankara’daymış, Ankara’da oynanıyormuş. Ve bizim o kredimiz, Cumhurbaşkanlığından hala onay alamadı. Yani şu anda şu 160’ın yanına 300 tane daha katmış olsaydık, biz şu an eskimiş envanteri tümden yenilemiş olurduk.” dedi.

“ÇARESİZ Mİ KALDIK; HAYIR”

“Çaresiz mi kaldık; hayır” diyen İmamoğlu, “Bu sefer kendi öz imkanlarımızla, 7 yıla bölünmüş taksitlerle pazarlığını yaparak hem de en iyi fiyatları aldığımıza emin olduğumuz bir çalışmayla, 160 yeni aracı filomuza hep birlikte kattık. Arkada gördüğünüz iki marka, bu ülkenin iki yerli markasıdır. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. İmamoğlu, kendilerinin alımını yaptıkları araçların ise tanesinin 7,5 milyon TL olduğunu aktardı. Araçları teslim almadan 1 yıl boyunca deneyimlediklerini belirten İmamoğlu, araçların teknik kapasiteleriyle ilgili bilgiler de paylaştı. Trafik akışının tersi yönünde hareket eden metrobüs sistemini de zaman içinde yenileyeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Ters yönden çalıştığında, çok ciddi kaza riskini barındırdığını biliyoruz metrobüslerin. Yeni nesil metrobüs araçlarımızla, zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına da son vereceğiz. Bu sayede bu riski ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR İETT BÜNYESİNE ALINDI

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı doğrultusunda, İETT çalışanları lehine ilgili yeni düzenlemeler yapacaklarına dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bugün Kurtköy Garajı’nda bulunan ‘İşlettirme Projesi Modeli'ne son veriyoruz. Nedir bu işlettirme projesi? 2018 yılında eski yönetim, İstanbul’un dört garajında işletme haklarını bazı firmalara veriyor. Yani otobüsleri işleten, personele maaş veren, araçların bakımını yapan aynı firma oluyor. Bu modelin ne yazık ki hakkaniyetli ve verimli bir model olmadığı göründü. Otobüslerin bakımlarından tutun da personel hatlarına kadar, pek çok konuda aksaklıklar yaşandı. Burada şöyle bir sorun da var: İETT aracı var. Yan yana geçişiyorlar. Otobüs şoförleri birbirine selam veriyor, korna çalıyor. Ama içinden diyor ki; ‘Aynı işi yapıyoruz ama aramızda dağlar kadar fark var.' Bu, hakkaniyetli bir durum değil. Bu ülkede taşeron işçi kavramına en büyük bayrağı açıp, mücadele verenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ve o tarihten itibaren buradan geri adım atıp, bugünün iktidarı bazı değişimleri yapmış olsa da hala hak edilen seviyeye gelmediğini sizler biliyorsunuz. Sizler, aynı haklara kavuşacaksınız.”

“SİZİ EŞİTSİZ ORTAMDAN EŞİT ORTAMA KAVUŞTURUYORUZ”

İmamoğlu, yeni düzenlemeyle kadroya aldıkları çalışanların kavuşacakları hakları şöyle sıraladı:

“Sizi, bu eşitsiz ortamdan eşit ortama kavuşturuyoruz. Şoförlerimiz, yılda 4 ikramiye alacak. Haftalık çalışma saatleri, 45'ten 40 saate düşecek. Yemek ücretleri olacak. Yıllık izin günü sayıları, 14'ten 22 güne çıkacak. 8 gün sosyal izin hakları olacak. Sosyal yardım paketi, tahsil yardımı, Ramazan yardımı gibi yardımlardan yararlanacaklar. PGS başarı puanı ödülü, hasarsızlık primi, direksiyon primi, vardiya primi gibi motivasyon kaynakları olacak. Aramıza, ailemize katılanlar, değerli dostlar bu haklarımızdan faydalanmış olacaksınız. Çünkü bizim için, 16 milyon insanımızın her ferdinin sağlığı, mutluluğu, iyi şartlarda yaşaması ayrı bir önem kazanıyor.”

ÇALIŞANLARA “GÜLER YÜZLÜ HİZMET” UYARISI

Çalışma arkadaşlarına, İstanbullulara güler yüzlü hizmet vermeleri yönünde uyarıda bulunan İmamoğlu, “Gülümseyen, insanına saygı duyan, insanına iyi davranan, yol gösteren birer Büyükşehir Belediyesi elçisi olacaksınız” dedi. İmamoğlu, 3 yılda 25 yılı kıyaslayanlar için de ‘5 yıl bittiğinde ya da iki dönem bir İstanbul hizmet sürecinde, inanın ne diyeceklerini şaşıracaklar. Ama şunu yapacaklar: Büyük kısmı gelip bize oy verecekler, göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

MUHARREM AYI MESAJI: “BARIŞA VE HUZURAHİZMET EDEN İNSANLAR OLMAMIZI DİLİYORUM”

Konuşmasının sonunda Muharrem ayına girdiğimizi hatırlatan İmamoğlu, “Bugün başlayan Muharrem ayının İslam alemine mübarek olmasını, tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini, birlik, beraberlik getirmesini, hepimizin bir arada ne kadar güzel bir millet olduğumuzu bize hissettirmesini diliyorum. Acılarımızdan ders çıkaran, ileriye, geleceğe dönük, barışa, huzura, birlikteliğe hizmet eden insanlar olmamızı diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İETT bünyesine katılan şoförlerle anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, mesai arkadaşlarının sevgi tezahüratlarıyla karşılaştı.

İHALE VE ALIM SÜRECİ

İBB'nin bağlı kuruluşlarından İETT'nin metrobüs hattında görev yapan 670 aracın yaş ortalaması 10’a yükseldi. Yoğun şikayetlere neden olan metrobüsleri yenilemek için 300 araç almak üzere, 90 milyon Euro'luk dış krediye Cumhurbaşkanlığı’ndan aylarca onay çıkmayınca, İETT öz kaynakları ile otobüs almak için harekete geçti. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihalenin sonucunda, 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü. 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli. Mevcutta kullanılan araçlar, 18,5 metre ve 185 yolcu aynı anda yolculuk yapabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli. Mevcutta kullanılan otobüsler de 26 metre ama 225 yolcu taşıyabiliyor.

TESLİMAT NİSAN'DA BAŞLADI, EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Yüzde 15’i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 12 Nisan 2022'de 30 yeni metrobüs, İstanbulluların hizmetine sunulmasıyla başlamıştı. Bugün düzenlenen törenle, 100 yeni araç daha metrobüs hattında sahne almaya başlayacak. Kalan 30 yeni metrobüs ise, önümüzdeki eylül ayında İstanbullularla buluşacak. Yeni metrobüs alımlarıyla; yerli üretim olan araçlarla milli sanayiye destek sağlandı. 11,5 olan metrobüs filo yaşı 8,5' a indirildi. Mevcut filoda, aracın yaşına bağlı olarak oluşan arızaların hattı olumsuz etkilemesi durumu azalacak. Dışa açılır metro tipi kayar kapılar sayesinde, yolcu sirkülasyon kolaylığı sağlanacak. Yüksek yolcu kapasitesi sayesinde, toplam kapasite yüzde 10 artacak, tek seferde taşınan yolcu sayısı daha fazla olacak, duraklarda bekleme süreleri azaltılacak. Yüksek klima gücü kapasitesi sayesinde, konforlu yolculuk sağlanacak. Taşınan yolcu başına birim yakıt tüketimi, mevcut araçlara göre daha düşük olacak. Araç yolcu doluluk oranı tespit sistemiyle, araç tabelasından araç doluluğunun yolcuya gösterimi sağlanacak.

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