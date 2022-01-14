Metrodaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan, hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz’ın metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yılmaz'ın geçişi sırasında kapı dedektörünün kırmızı alarm verdiği görülüyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesine bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Emrah Yılmaz'ın saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

CİHAZ SİNYAL VERMİŞ

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın istasyonun giriş kısmındaki kapı dedektöründen geçişi sırasında, cihazın kırmızı sinyal verdiği görülüyor. Metrodan inen şüphelinin geri döndüğü ve bir süre istasyon durağında beklediği kameralara yansıyor. Olaydan sonra istasyondan ayrılan şüphelinin metro istasyonunda sigara içtiği görülüyor.

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