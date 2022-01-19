MHP’li başkan görevden alındı

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Baloğlu, 2015 yılından bu yana MHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Müslüm EVCİ

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MHP Kırıkkale İl Başkanı Davut Baloğlu görevinden alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP Genel Merkezi tarafından görevine son verildiğini duyuran Baloğlu, “Genel Merkezimizin takdirleri ile çalışkan, namuslu ve haysiyetli bir şekilde yürütmüş olduğum MHP Kırıkkale İl Başkanlığım görevinden bu saat itibari ile alınmış bulunmaktayım. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

YERİNE MURAT ABALI GETİRİLDİ

2015 yılından beri MHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüten Baloğlu'nun görevine son verilmesinin ardından yerine Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı getirildi.

Merkez ilçe başkanlığına ise MHP Belediye Meclis Üyesi Faruk Akbulut atandı.

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