MHP’li başkana ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava

Manisa'da kafeterya işletmecisi Sabri Onaran'ın şikayetini üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma izni verilen MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin tosun hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa Kula ilçesindeki Kent Meydanı'nda kafeterya işleten Sabri Onaran, kiraladığı işyerinin kira süresi bitmeden ve mahkeme kararı bulunmadan MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un talimatı ile boşaltıldığını öne sürerek Kula Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÖNCE SORUŞTURMA İZNİ ARDINDAN DAVA

Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken Tosun hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2020 Aralık ayı içerisinde soruşturma izni verildi. Soruşturma izninden sonra usulsüz davranışlarından dolayı hukuki süreç başlatılan MHP'li başkan hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek Kula Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

“BAŞKANIN YAZI EMRİ İLE İŞYERİMİN TAHLİYESİ YAPILDI”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi Sabri Onaran, 04 Mart 2017 tarihinde belediyeden kiraladığı kafeteryasının belediye başkanını yazı bir emriyle usulsüz bir şekilde boşaltıldığını ve sonra konuyu yargıya taşıyarak hukuk mücadelesi başlattığını ifade etti. Onaran, “Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un verdiği usulsüz yazılı bir emir ile mahkeme kararı bulunmadan kira sözleşmesine aykırı bir şekilde işyerim bir sabah tahliye edildi.

Kafeteryanın tahliye edilmesinden sonra ihale yapılmaksızın Belediye Meclisi kararıyla işletme belediye şirketi olan Beşibiryerde A.Ş.'ye tahsis edildi. Belediye şirketi ise daha sonra yine burayı ihalesiz olarak başka bir şahsa kiraya verdi. Ancak başlattığımız yargı sürecinde Manisa 2. İdare Mahkemesi'nce işletmenin belediyeye ait şirkete tahsis edilmesi iptal edildi. Ancak belediye başkanı mahkemenin verdiği kararı yine uygulamadı. Kendisini yine kanunu üstünde gördü.” dedi.

USULSÜZLÜK İÇİNDE USULSÜZLÜK

MHP'li başkanın zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini ifade eden Sabri Onaran, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini dile getirdi. Sabri Onaran açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Kula Belediyesi’nin kanunlara aykırı uygulamalarına karşı başlatmış olduğum hukuk mücadelesi neticesinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından mahkeme kararları uygulanmamıştı. Haklı davamdaki mücadeleme yılmadan devam ettim. Netice itibariyle Hüseyin Tosun'a ceza davası açılmıştır. Belediye Meclis kararları incelendiğinde Beşibiryerde A.Ş.'ye usulsüz tahsis edilen dükkan, kafeterya, düğün salonu, sinema salonu, kahvehane gibi birçok mekanların olduğu görülmektedir.

Bu yerlerin Kula Belediyesi’nce başka kişi ve işletmelere ihale olmadan kiraya verilmesi, kötü kokular barındırmakta olup usulsüzlük içinde usulsüzlüktür. Bu mekanların tahsis edilen kira bedelleri ile ihalesiz olarak başkalarına peşkeş çekilen mekanların kira bedelleri arasındaki miktarlar incelendiğinde devletimizin ne kadar çok kamu zararına uğratıldığı görülmektedir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçunu işlediği hususunda açılan davada inanıyorum ki gerekli cezayı alacak.”