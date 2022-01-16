MHP’li Belediye değirmeni kapattı, vatandaşlar yol kesti

Şanlıurfa’nın MHP’li Harran Belediyesinin bir değirmeni ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatması üzerine bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı. Kapatılmaya tepki gösteren vatandaşlar lastik yakıp, karayolunu ulaşıma kapattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olaylar, Balkat Köyü'ndeki bir değirmenin ruhsatının bulunmadığı gerekçesiyle Harran Belediyesi tarafından kapatılmasıyla başladı. Kararın siyasi olduğunu savunan köylüler Harran–Şanlıurfa Karayolu'nu lastik yakarak ulaşıma kapattı.

Yoldan geçen araçların da geçişine izin vermeyen eylemciler, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un olay yerine gelmesini isteyerek, “Fabrikanın ruhsatıyla ilgili bir sorun yok. Belediye Başkanı değirmen sahibi ve çevresinin kendisine muhalif olması nedeniyle kapatma kararını aldı. Bu hukuksuzluk” diye konuştu.

Bir süre süren eylem polis ve Jandarma'nın olay yerine gelip, lastiklerin söndürülmesi ve yolun ulaşıma açılmasıyla sona erdi. Harran Belediyesi yetkilileri ise fabrikanın çalışma ruhsatının bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldığını savundu.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye, iş makineleriyle köpekleri gömerken görüntülendi: Zehirlenerek katledildi iddiası