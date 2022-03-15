MHP’li vekilden ittifak ortağı BBP’lileri kızdıracak söz

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu hakkında tartışma yaratacak sözler sarf etti.

Müslüm EVCİ

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlayan “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” programı Afyonkarahisar'ın Sultandağ'ı ilçesinde gerçekleşti.

“ARKAMIZDAN HANÇERLENDİĞİMİZ OLAYLARI SİZİNLE PAYLAMAK İSTİYORUZ”

Toplantının amacına ilişkin konuşan MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, “Bu toplantıların amacı, mecliste bulunan kendilerinin millet bizim de ‘zillet' diye ifade ettiğimiz ittifakın, bütün yüzünü sizlerle paylaşmak, onların bu milletin oylarına layık olmadığını ortaya koymak, dönen dolapları, ihanetleri, arkadan hançerlendiğimiz olayları sizlerle paylaşıp bunların sizlerin aracılığıyla tüm halkımıza, milletimize doğru bir şekilde anlatılmasını sağlamak ve 2023 adım adım projesini sağlam hale getirmek. Genel başkanımızın ifadesiyle dünün Alparslan'ı, Fatih’i, Yavuz’un ruhunu bugün taşıyan bizleriz. Yani biz dünün bugünüyüz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev almak şereflerin en şereflisi, gururun en gururudur” dedi.

“PARTİMİZİ MUHSİN YAZICIOĞLU VE ARKADAŞLARI BÖLDÜLER”

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan Taytak, şunları söyledi:

*Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli Beyefendi ülkem için ne yapabilirim. Benim aklım hep Türkiye’dir diye düşünür. Önce ülkem önce milletin önce partim ve sonra ben.

*Allah şahittir ki son ben gerçekten değildir. Genel başkanımızın bir kere ben dediğini duymadık. Hep biz dedi, hep biz diye baktı, hepimize evlatlarım diye baktı, davasına davam diye baktı, genel başkanımız rahmetli başbuğumuza atamız diye baktı.

*O zaman sağdan soldan dönenlere değil, davamıza bakacağız, teşkilatlarımıza sahip çıkacağız.

*Hep birlikte inşallah 2023 yılında çok ciddi sayıda meclise inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'ni taşıyacağız. 2018 yılındaki seçimlerinde bizim arkamızda gezen arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5 oy diyorlardı.

*Çalıştık, uğraştık, inananlar yanımızda oldular. İnanmayanlar karşıdan baktılar. Afyon’dan bir milletvekili gönderdik. Yeter mi yetmez bu topraklar Milliyetçi Hareket Partisi’ne 3 milletvekili vermiş topraklardır.

*Partimizi Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları böldüler. Şimdi Allah kurtarmış Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir kadın beslendi, beslendi talimat aldı geçti karşıya Milliyetçi Hareket Partisi’ni mahkeme mahkeme dolandırdı. Kazanamadı.

*Milliyetçi Hareket Partililer davasına sahip çıktılar, yine böldüler ama biz küllerimizden doğup yolumuza yürüyoruz. Çünkü genel başkanımız ifadesiyle bu dava dualı.

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