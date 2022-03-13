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Miçotakis, İstanbul’da ayine katıldı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı vesilesiyle düzenlenen ayine katıldı. 

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Miçotakis, İstanbul’da ayine katıldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı’na inerek İstanbula giriş yaptı. Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi’nde Ortodoksluk Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katıldı.

Miçotakis ayinden sonra patrikhaneden ayrıldı. Miçotakis Vahdettin Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek. (DHA)

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