Milas yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacaağaç Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacaağaç Köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü. Köylülerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına karadan 40 orman işçisi ile 6 arazöz ve iki helikopterin müdahale ettiği belirtildi.

Yangının arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale yapılabildiği belirtildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği ve yerleşim yerlerinin uzağında olduğu açıklandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Karacaağaç Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği, yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede yangının yeniden başlaması ihtimali nedeni ile nöbet tutacağı belirtildi.

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