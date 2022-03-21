Milas’ta çevrecilerden eylem

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yapılmak istenen projeye Milas Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı verilmesi belediye binası önünde protesto edildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde 29 bin dönümlük arazide Ağaoğlu ve Net Holding tarafından yapılmak istenen tatil köyü projesine ilk inşaat ruhsatı verilmesi üzerine bugün Muğlalı çevreciler, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), TMMOB üyeleri Milas Belediyesi önünde “Bargilya Tuzlası Yaşasın” eylemi yaptı.

Öğle saatlerinde ellerinde “Yaşam Alanlarımız Müştereklerimizdir, Tuzla Cennet Kalsın, Doğaya Dokunma, Flamingoların Yaşam Alanlarına Müdahale Etme” yazılı döviz ve pankartlarla belediye önüne gelenler bölgenin imara açılmasını protesto etti.

AÇIKLAMAYI BELEDİYENİN ÖNÜNDE YAPMIŞ OLMAKTAN ÜZÜNTÜLÜYÜZ

MUÇEP adına açıklama yapan Neşe Tuncer, Bargilya Tuzla Sulak Alanı hakkında yapılacak bir açıklamayı kuşların, tuzcul çayırların, lagünün yanı başında değil de Milas Belediyesi önünde yapmak zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını belirterek “Milas'ta, Milas sınırları içinde olmakla beraber, ne sadece Milas'a ait olan ne de kaderi sadece hali hazırdaki kamu yöneticilerine teslim edilebilecek bir alanın önemini yeniden hatırlatmak ve bu alanın ölüm fermanı niteliğindeki projeye geçiş izni verenlere karşı sözümüzü söylemek üzere buradayız” dedi.

“MİLAS BELEDİYESİNİ YAPTIĞI YANLIŞTAN DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

TMMOB Bodrum ve Muğla Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Görkem Acar ise proje ile ilgili verilen ÇED olumlu kararında geçersiz ve yanıltıcı bilgiler, eksiklikler ve hatalar olduğunu öne sürerek “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescilli; hem de Kesin Korunacak Hassas Alan olarak en yüksek seviyede doğal sit statüsüne sahiptir. Alanda aynı zamanda 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları da bulunmaktadır.. ÇED olumlu kararı üzerine henüz sonuçlanmayan 2 dava olmasına rağmen, projedeki bir parsel için ilk yapı ruhsatlarını vermiş olmasını ise hayretle karşıladığımızı belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren eyleme katılanlar sessizce dağıldı.

“HERKES BİRŞEY SÖYLÜYOR, PROJEYE KARŞI DEĞİLİM”

Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat ise bugün yapılan basın açıklamasına yanıt olarak önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söyledi.

Muhammet Tokat çevrecilerin tepkisi üzerine önceki gün Milas'taki yerel bir gazeteye verdiği özel röportajda ise şunları söyledi:

“Biz burada toplumun yanlış bilgilendirilmesi ve yanlış yönlendirilmesi noktalarında rahatsızız. Sanki burada yeni bir planlama yapılıyormuş gibi bir algı var. Hayır, bu planlamalar yıllar önce yapılmış zaten. Bu projeler, yatırımlar görülmeden herkes bir şeyler söylüyor. Tabii ki Tuzla'daki sulak alanın durumu ile ilgili biz de herkes kadar hassasız. Hatta burada açılmış bir davamız da var. Sulak Alana dokunacak, herhangi bir şekilde bir şey olursa biz onun karşısına dikiliriz. Ama burada bir mülkiyet ve buna bağlı imar düzenlemesi var. Buna göre ve Avrupa ölçeğinde planlanmış çevreci ve her türlü enerjisi, atığı, suyuyla geniş çaplı düşünülmüş ve Milas içerisine yapılması planlanmış bir yatırım. Bununla ilgili bizim yasal çerçevede yapılan müracaatlarla ilgili karar verme mecburiyetimiz var. Bu noktada keyfimiz böyle istiyor diyerek başka bir şey yapmamız mümkün değil. Ama bu bölgede turizm anlamında çevre dengeleri düşünülerek yapılmış bir proje. Ben karşı durulmaması düşüncesi içerisindeyim. Çünkü Milas, turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçe. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi noktasında ana noktalarda hassasiyetleri göstererek bizim bir karar üretmemiz gerekiyor.”

AĞAOĞLU NE DİYOR?

SÖZCÜ’nün ulaştığı Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticileri bugünkü Milas eylem ve basın açıklaması ile ilgili olarak yarın yazılı basın açıklaması yapılacağı bilgisini verdi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Muğla'nın Milas ilçesinde yapacağı yaklaşık 30 bin kişilik kent projesine gelen tepkiler geçtiğimiz eylül ayında yazılı basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada 4.8 milyon metrekarelik alanda yapılaşmanın yüzde 10'u geçmeyeceği geri kalan yüzde 90’lık kısmının ise yeşil alan, akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlandığı açıklanmıştı.

KUŞ BİLİMCİ AKADEMİSYENLERLE ÇALIŞILACAK

Projede, Türkiye’nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen kadrosunun görev aldığı belirtilerek bölgedeki doğal yaşamla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Kuşların beslenmesi ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm destekler yapılacaktır. Bu konuda alanında yetkin ornitolog (kuş bilimci) akademisyenler ile çalışmalar yapılmakta olup sadece önleyici değil, kuşların doğal hayatını geliştirici eylem planları hayata geçirilecektir. Sulak alanın değerini daha da öne çıkaracak ahşap seyir terası vb. çalışmalar yine uzmanların kontrolünde gerçekleştirilecektir.”

18 DELİKLİ GOLF SAHASI YAPILACAK

Projenin salt bir konut inşaatı şeklinde lanse edilmeye çalışıldığını ve bunun gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Oysa proje çocuk, genç, yetişkin ve ileri yaş tüm kesimlere hitap eden eğitim, kültür-sanat, sağlık, turizm, teknoloji, spor gibi birçok alt konsepti de içeren ve dünya standartlarında bir anlayışla tasarlanmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsayıcı ve insan odaklı projelerden birinin sorumluluğunu taşıyarak her adımımızı büyük bir dikkatle atmaktayız. Projede yer alacak 18 delikli golf sahası ile Milas bölgesi, bölgedeki diğer golf sahası yatırımları ile golf turizmi için önemli destinasyonlardan biri olma şansını yakalayacaktır. Golf turizmi bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır” denilmişti.

PROJE SUYUNU DENİZDEN, ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ÜRETECEK

Yapılacak projede, deniz suyu arıtılarak kullanım suyu elde edileceği ve kullanılan atık suyun tekrar arıtılarak yeşil alanların sulanmasının sağlanacağı bilgisi verilmişti. Açıklamada, projenin enerji ihtiyacının yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanmasının planlandığı belirtilerek “Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi atık suyun tekrar arıtılarak doğaya kazandırılacağı, kendi kendine yeten ve hatta faydaları açısından bölgeye katkı sağlayacak bir proje olacaktır” ifadeleri kullanılmış, altyapı ve çevre ile ilgili yatırımların şirketin kendi kaynakları ile yapılacağı belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyeceği vurgulanmıştı.

PROJE BÖLGE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNACAK

Açıklama şu ifadelerle son bulmuştu:

“Şirketimiz Muğla–Milas Turizm Yerleşkesini, bölgeye yabancı bir dış yatırımcı gibi değil, bölgenin tüm gereksinimlerini bilen, doğasına, kültürüne, dokusuna sahip çıkan bir anlayışla geliştirmektedir. Proje tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşayacağı bir habitat anlayışıyla gerçekleştirilecektir. Tamamlandığında Milas’ın eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun değerini daha da parlatacaktır. Başta Muğla ve Milas olmak üzere tüm Ege’nin iftihar edeceği bir kazanım elde edilecektir. Bu konuda her türlü yapıcı eleştiriye, etkileşim ve fikre açık olduğumuzu tüm içtenliğimizle belirtmek isteriz. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz ilgili yerel yönetimlerin, bölge sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademik çevrelerin, haklı eleştirilerinin ve önerilerinin de tarafımızdan değerlendirileceğinin bilinmesini isteriz. Ortak bilinç çerçevesinde ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla attığımız tüm bu adımlar, ülkemize katkı, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak amacı taşımaktadır. Bu kapsamda, proje gelirlerinden, yerleşkemiz haricinde bölgenin korunması için yapılacak faaliyetlere ayrıca maddi destek sağlayacağımızı da taahhüt ederiz.”