Milas’ta zeytin için adalet istediler

Muğla’nın Milas ilçesinde Kent Konseyi tarafından Zeytin İçin Adalet mitingi düzenlendi. Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, “Atı alan Üsküdar'ı geçmeden yönetmelik iptal edilsin. Muğla kent konseyleri olarak oluşturacağımız 'zeytin ittifakı' ile bir yürütmeyi durdurma davası daha açarak bu cepheyi, bu direnişi, bu itirazı güçlendireceğiz" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Ata Park'ta Milas Kent Konseyi tarafından ‘Zeytin için adalet' mitingi düzenlendi. Mitinge Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, Türkiye Kent Konseyi Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Ege Kent Konseyi Birliği, İzmir Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi, Çiğli Kent Konseyi, Ege Çevre ve Kültür Derneği, İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu, İzmir Yaşam Alanları, Tüm Emekli Sen Sendikası, Sol Parti, Öğrenci Veli Derneği İzmir 2 Nolu Şubesi, Akbelen Direnişi temsilcileri katıldı.

VERİMLİ TARIM TOPRAKLARI MADEN OCAKLARINDAN KORUNMALI

“Zeytin yaşamdır, zeytin ölümsüzlüktür, zeytin dalı da barıştır” diyerek sözlerine başlayan Türkiye Kent Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi ve İzmir Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, “Bizler Ege Kent Konseyleri Birliği olarak; Ölmez ama son yönetmelikle öldürülmeye teşebbüs edilen zeytinlik alanların maden faaliyetlerine açılmasını istemiyoruz. Kanunlara aykırı olan işlemin acilen durdurulmasını ve ülkemizin başta zeytinlikler olmak üzere tüm verimli tarım topraklarının madencilik faaliyetlerinden korunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

ZEYTİNCİLİĞİN BAŞKENTİ MİLAS

Milas bölgesinin Türkiye’nin tüm değerlerinin bir arada bulunduğu ve yaşamaktan haz aldıkları bir cennet köşe olduğunu belirterek basın açıklamasını okuyan Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar,

“Denizi, kıyıları, dağları, ormanları, madenleri, zeytini, zeytinyağı, inciri, narenciyesi, balığı, turizmi, suları, enerji katnakları ve binlerce yıllık görkemli tarihi ile hepimizin hayatını doğrudan etkileyen özel bir yer Milas. Önce ulusal coğrafi işaret, ardından da Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini aldığımız zeytinyağı ile, zeytinin başkenti adını hak eden Milas.

Ulu çam ormanları ve üretilen eşsiz çam balı ile inanılmaz lezzetler sunan Milas. Dünyanın her yerinde bilinen, aranan motifleri ve kalitesi ile ünlü halıların dokunduğu Milas. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip coğrafyasının en kirli denizi ile en zengin feldspat madenlerini çıkarmak için delik deşik edilmiş dağları ile en uzun bacalı termik santrallerini çalıştırmak için fosil yakıtlar uğruna talan edilmiş ormanları ile Milas” ifadelerini kullandı.

BİRİLERİNİN ÇIKARI İÇİN DOĞA KATLEDİLİYOR

Milas’lıların hatta tüm yeryüzü vatandaşlarının ortak mirası olan bu güzelliklerin değerlerin giderek artan bir hırsla yağmalandığını vurgulayan Üçpınar,

“Son olarak 1 Mart günü Enerji Bakanlığı’nın yayınladığı ‘maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ bir madencilik düzenlemesi gibi görünse de özellikle zeytin ağaçlarının ama genelde doğanın ve canlıların katledilmesinin önünü açan bir düzenlemedir. Oysa biliyoruz ki, 1939 yılında çıkarılan ‘Zeytinlikleri Koruma Kanunu’ zeytin ağaçlarının kesilmesini, sökülmesini yasaklamıştır.

Ve yine biliyoruz ki, zeytinliklerin maden alanları olarak tahsisine engel olan bu yasa mevcut iktidar tarafından defalarca Büyük millet Meclisi’ne getirilmesine rağmen oluşan muhalefet nedeniyle değiştirilememiştir.

Biliyoruz ki, yönetmelikler uygulamada yasalardan sonra gelir ve çıkarılan yönetmelikler yasalara uygun olmak zorundadır. Anlıyoruz ki bu dizginlerinden boşanmış hırs; yasa, adalet, hakkaniyet, hak, hukuk tanımadan bizim olanları elimizden almak için her yola başvuracak her fırsatta şansını ‘birilerinin çıkarına’ ama hep ‘doğa aleyhine’ deneyecektir” diye konuştu.

ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇECEK

Üçpınar, “Tahmin ediyoruz ki, bu sakil yönetmeliğin ardına sığınarak çam ve zeytin ağaçları hızla kesilecek, belirlenen maden alanları temizlenecek ve yönetmelik yürütmeyi durdurma başvuruları işleme konulmadan ‘amaç hasıl olduğu için’ geri çekilecektir. Böylece tepkiler karşısında uzlaşılmış algısı yaratılırken, tepkiler sönümlendirilerek asıl amaca da ulaşılmış olacaktır. Yani ‘Atı alan Üsküdar’ı geçecektir.’ Nitekim aldığımız duyumlara göre YK Enerji İkizköy bölgesinde daha önce sahiplendiği arazilerdeki zeytin ağaçlarını katletmeye çoktan başlamıştır” açıklamalarında bulundu.

ZEYTİN İTTİFAKI İLE MÜCADELEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Yönetmelikte maden için traşlanan alanın çalışmalar bittikten sonra rehabilite edilerek eski haline getirilmesini şartı olduğunu söyleyen Üçpınar, açıklamasının sonunda

“Çevremizdeki tüm maden alanları ormanların içindeki çürük dişler gibi sırıtmaktalar. Yarım yüzyıla varan çalışmalara rağmen eski haline getirilmiş bir alan göreniniz var mı? Bizler sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve Muğla kent konseyleri olarak oluşturacağımız ‘zeytin ittifakı’ ile bir yürütmeyi durdurma davası daha açarak bu cepheyi, bu direnişi, bu itirazı güçlendireceğiz. Ayrıca yapacağımız toplantıda en kısa sürede geniş katılımlı bir miting düzenlemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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