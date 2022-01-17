Millet İttifakı’nın Bodrumlu üyelerinden Ankara çıkarması

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin ilçe başkanları, belediye başkanı ve meclis üyeleri yarın Ankara’ya çıkarma yapacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşecek ittifak temsilcileri Anıtkabir’i ziyaret edecek, TBMM’deki grup çalışmalarına katılacak.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Millet İttifakı’nı oluşturan CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ile İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Bodrum Belediye Meclisi'nin 20 CHP’li, 6 İYİ Partili üyesi yarın Ankara'da olacak.

İKİ GENEL BAŞKANLA BULUŞACAKLAR

Bodrumlu üyeler Salı günü saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra saat 13.30'da TBMM'nde CHP Grup Toplantısı'na katılacak, ardından toplu halde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Millet İttifakı üyeleri 19 Ocak Çarşamba günü ise sabah saatlerinde TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısı'na katılacak, ardından Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya gelecek.

OYLARIMIZI YÜZDE 80'LERE ÇIKARACAĞIZ

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Amacımız 2019 yerel seçimler süreci ile başlayan Millet İttifakı’nın Bodrum'daki gücünü Ankara'ya yansıtmak. İki genel başkanın tüm dedikodulara rağmen büyük bir fedakârlıkla bugün kadar getirdiği Millet İttifakı’na desteğimizi ve birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek için Ankara'da olacağız. Amacımız Millet İttifakı olarak Bodrum'da oylarımızı yüzde 80'lere ulaştırmak” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber ise “Ülkenin içerisinde bulunduğu kaos ortamında Millet İttifakı olarak hem Bodrum'da hem ülke genelinde birlikte hareket ettiğimiz göstermek, Bodrum'da Millet İttifakı olarak ne kadar güçlü ve birlikte olduğumuzu genel başkanlarımız ile birlikte paylaşmak ve bu paylaşımların ülke geneline yayılmasını istiyoruz. Millet İttifakı olarak bir ilçe bazında Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.